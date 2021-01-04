الصلاة ثم الصلاة :

ا لصلاة ثم الصلاة :

ضع القِنَاعَ الذي تَشَاء ...

دَاعِبْ خُيوط التَّحَضُّر...أو تَمَسّكْ بالبَداوة كما تشاء

فَكِّرْ بالطريقة التي تشاء...وعَانِقْ النَظرية الغربية أو الشرقية التي تَشَاء... لكن حذار... وترك الصلاة...

يا بيني:

عِلْمُك، رُجُولتك، مَقَامُك، نُفُوذك، صِفرٌ مُربع ... حتى عطرك الغالي " نتانة" إذا كنت تاركًا للصلاة.

يا بني: لستُ ملاكَا، ولم يَكُن جَدُّك فقيها أو إمامًا، لكن في عائلتنا لا نقبلُ أبدًا تاركًا للصلاة...

اني اشد ما أكره ، أن اراك تبحث عن مبررات للتراخي.. و تتكأ على اسباب واهية للتخلي عن حلمك.

إني اكره أن تكون بأذنين لا يسمعان الا الاصوات التي تثبط العزائم، وتزرع الوهن في النفوس الطامحة للمعالي:

- لازمك المعريفة باه تنجح...

- يقولو راهم عنصريين وينجحو غير في اولاد بلادهم...

- الغش والطرافيك هو الصح...

إن الرجل بحق هو من يتوكل على الله ويصنع مجده بعزم، فلا يكن شيطانا ابن هواه ولا "دلوعا" ولد ماماه.

مخ الهدرة: كن قويا يا بني و إياك ومصاحبة الضعيف الخيخة، و "اللهطة" كثير التشكي والانتقاد .