سعد606
:: عضو مُتميز ::
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الصلاة ثم الصلاة :
ضع القِنَاعَ الذي تَشَاء...
دَاعِبْ خُيوط التَّحَضُّر...أو تَمَسّكْ بالبَداوة كما تشاء
فَكِّرْ بالطريقة التي تشاء...وعَانِقْ النَظرية الغربية أو الشرقية التي تَشَاء... لكن حذار... وترك الصلاة...
يا بيني:
عِلْمُك، رُجُولتك، مَقَامُك، نُفُوذك، صِفرٌ مُربع ... حتى عطرك الغالي " نتانة" إذا كنت تاركًا للصلاة.
يا بني: لستُ ملاكَا، ولم يَكُن جَدُّك فقيها أو إمامًا، لكن في عائلتنا لا نقبلُ أبدًا تاركًا للصلاة...
اني اشد ما أكره ، أن اراك تبحث عن مبررات للتراخي.. و تتكأ على اسباب واهية للتخلي عن حلمك.
إني اكره أن تكون بأذنين لا يسمعان الا الاصوات التي تثبط العزائم، وتزرع الوهن في النفوس الطامحة للمعالي:
- لازمك المعريفة باه تنجح...
- يقولو راهم عنصريين وينجحو غير في اولاد بلادهم...
- الغش والطرافيك هو الصح...
إن الرجل بحق هو من يتوكل على الله ويصنع مجده بعزم، فلا يكن شيطانا ابن هواه ولا "دلوعا" ولد ماماه.
مخ الهدرة: كن قويا يا بني و إياك ومصاحبة الضعيف الخيخة، و "اللهطة" كثير التشكي والانتقاد.
ضع القِنَاعَ الذي تَشَاء...
دَاعِبْ خُيوط التَّحَضُّر...أو تَمَسّكْ بالبَداوة كما تشاء
فَكِّرْ بالطريقة التي تشاء...وعَانِقْ النَظرية الغربية أو الشرقية التي تَشَاء... لكن حذار... وترك الصلاة...
يا بيني:
عِلْمُك، رُجُولتك، مَقَامُك، نُفُوذك، صِفرٌ مُربع ... حتى عطرك الغالي " نتانة" إذا كنت تاركًا للصلاة.
يا بني: لستُ ملاكَا، ولم يَكُن جَدُّك فقيها أو إمامًا، لكن في عائلتنا لا نقبلُ أبدًا تاركًا للصلاة...
اني اشد ما أكره ، أن اراك تبحث عن مبررات للتراخي.. و تتكأ على اسباب واهية للتخلي عن حلمك.
إني اكره أن تكون بأذنين لا يسمعان الا الاصوات التي تثبط العزائم، وتزرع الوهن في النفوس الطامحة للمعالي:
- لازمك المعريفة باه تنجح...
- يقولو راهم عنصريين وينجحو غير في اولاد بلادهم...
- الغش والطرافيك هو الصح...
إن الرجل بحق هو من يتوكل على الله ويصنع مجده بعزم، فلا يكن شيطانا ابن هواه ولا "دلوعا" ولد ماماه.
مخ الهدرة: كن قويا يا بني و إياك ومصاحبة الضعيف الخيخة، و "اللهطة" كثير التشكي والانتقاد.