معنى النجاح

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
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محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
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ذكر
معنى النجاح:
والله اني اعتقد بأن المشكل في وطني يكمن في التوجيه الجيد للمورد البشري. والتخلي عن بعض الافكار البالية..حول معنى النجاح والتفوق.فبعض الذين حكم عليهم بأنهم ضعاف وتم توجيههم الى التكوين والى الحياة العملية، حققوا نجاحا، بل وابداعا في عملهم.في المقابل عدد كبير تم تصنيفهم ضمن التعليم العالي هم للاسف عنوان للفشل.والجيل السابق الذي نعتقد بأنهم نوابغ..بعضهم فاز وقتها بالباك عبر الانقاذ
مخ الهدرة: لازم نعاود نفورماطي المخ الجزائري..
 
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