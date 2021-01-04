أهلَ الشعر و أرباب القافية، أرجو رأيكم..

أبو مارية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
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- محل الإقامة
- سيدي بلعباس
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله
هذا بعض شعري بعد أن تفتّقت قريحتي بفضل الله..
قلته في هجاء رافضيّ من العراق حاقد على الإسلام و العروبة و الله من وراء القصد..
-نفس تأنبني و منها ملامُ ** و العيش في فرش النعيم حرام
-من ذا ينجو من جلاء صنائعي ** و اللّيث لا يتْعبه فتّ العظام
-الفيت نفسي في لبوس حرائرٍ ** و الناس في ثوبٍ أذلَ نيامُ
-ليس السبيل الى وصول مكانتي ** إلا تفكر عاقلٍ وقيامُ
-أعياك سوطي يا ذليل و عزتي ** فاخسأ فإن العز مني قوام
-ولسوف يدري من يروم نهايتي ** أن اللّظى من دونها و ضرام
هذا بعض شعري بعد أن تفتّقت قريحتي بفضل الله..
قلته في هجاء رافضيّ من العراق حاقد على الإسلام و العروبة و الله من وراء القصد..
-نفس تأنبني و منها ملامُ ** و العيش في فرش النعيم حرام
-من ذا ينجو من جلاء صنائعي ** و اللّيث لا يتْعبه فتّ العظام
-الفيت نفسي في لبوس حرائرٍ ** و الناس في ثوبٍ أذلَ نيامُ
-ليس السبيل الى وصول مكانتي ** إلا تفكر عاقلٍ وقيامُ
-أعياك سوطي يا ذليل و عزتي ** فاخسأ فإن العز مني قوام
-ولسوف يدري من يروم نهايتي ** أن اللّظى من دونها و ضرام