أهلَ الشعر و أرباب القافية، أرجو رأيكم..

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أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
38
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله ❤

هذا بعض شعري بعد أن تفتّقت قريحتي بفضل الله..
قلته في هجاء رافضيّ من العراق حاقد على الإسلام و العروبة و الله من وراء القصد..


-نفس تأنبني و منها ملامُ ** و العيش في فرش النعيم حرام
-من ذا ينجو من جلاء صنائعي ** و اللّيث لا يتْعبه فتّ العظام
-الفيت نفسي في لبوس حرائرٍ ** و الناس في ثوبٍ أذلَ نيامُ
-ليس السبيل الى وصول مكانتي ** إلا تفكر عاقلٍ وقيامُ
-أعياك سوطي يا ذليل و عزتي ** فاخسأ فإن العز مني قوام
-ولسوف يدري من يروم نهايتي ** أن اللّظى من دونها و ضرام
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,824
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
ان شاء الله يرجع المجد للغة العربية يارب
 
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