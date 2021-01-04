أهلَ الشعر و أرباب القافية، أرجو رأيكم..

-نفس تأنبني و منها ملامُ

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و العيش في فرش النعيم حرام

-من ذا ينجو من جلاء صنائعي

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و اللّيث لا يتْعبه فتّ العظام

-الفيت نفسي في لبوس حرائرٍ

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و الناس في ثوبٍ أذلَ نيامُ

-ليس السبيل الى وصول مكانتي

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إلا تفكر عاقلٍ وقيامُ

-أعياك سوطي يا ذليل و عزتي

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فاخسأ فإن العز مني قوام

-ولسوف يدري من يروم نهايتي

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أن اللّظى من دونها و ضرام



السلام عليكم و رحمة اللههذا بعض شعري بعد أن تفتّقت قريحتي بفضل الله..قلته في هجاء رافضيّ من العراق حاقد على الإسلام و العروبة و الله من وراء القصد..