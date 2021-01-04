مشكلتي أستحي من عرضه و لكنه يؤرقني

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
691
النقاط
51
السلام عليكم
انا رجل متزوج منذ عشر سنوات زوجتي انسانة جميلة مثقفة و نحن على قدر من التفاهم و لدينا اطفال و لا افكر في الزواج مجددا
مشكلتي معها منذ الزواج هي أنني

تم اخفاء المحتوى التفصيلي للمشكلة

و لكنني أريد حلا كما أنها زوجتي في الحلال و شكرا.
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,982
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
تم اخفاء المحتوى بسبب تنوع رواد هذا القسم من الجنسين و من الاعمار المختلفة
حتى اجد الصيغة المناسبة للرد على مشكلتك اخي او تتواصل معي عبر الخاص
و نتحدث بشكل افضل
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top