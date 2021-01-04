السلام عليكم

انا رجل متزوج منذ عشر سنوات زوجتي انسانة جميلة مثقفة و نحن على قدر من التفاهم و لدينا اطفال و لا افكر في الزواج مجددا

مشكلتي معها منذ الزواج هي أنني



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و لكنني أريد حلا كما أنها زوجتي في الحلال و شكرا.