السلام عليكم
انا رجل متزوج منذ عشر سنوات زوجتي انسانة جميلة مثقفة و نحن على قدر من التفاهم و لدينا اطفال و لا افكر في الزواج مجددا
مشكلتي معها منذ الزواج هي أنني
تم اخفاء المحتوى التفصيلي للمشكلة
و لكنني أريد حلا كما أنها زوجتي في الحلال و شكرا.
انا رجل متزوج منذ عشر سنوات زوجتي انسانة جميلة مثقفة و نحن على قدر من التفاهم و لدينا اطفال و لا افكر في الزواج مجددا
مشكلتي معها منذ الزواج هي أنني
تم اخفاء المحتوى التفصيلي للمشكلة
و لكنني أريد حلا كما أنها زوجتي في الحلال و شكرا.
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