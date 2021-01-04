بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تدبر

راقية جدا

تأملوا هذه الآية:

"ولا تنسوا الفضل بينكم"

إن من كريم الخلق وكمال الطباع أن لاتنسى فضل من كانت بينك وبينه مودة ،حيث أن نسيان فضل صاحب الفضل من خسيس الطباع والأخلاق،

"ولا تنسوا الفضل بينكم"

،كيف تنسى مودة تلك الزوجة التي رضيت بك وعاشت معك وصبرت على حلو معيشتك ومرها؟

"ولاتنسوا الفضل بينكم"

،كيف تنسى فضل صديقك الذي ربطتكم علاقة أخوة في الدين، ويأتي اليوم الذي تنتقم منه لسوء فهم منك؟

"ولا تنسوا الفضل بينكم"

،أخوك الذي ولدته أمك تخاصمت معه بسبب تافه ،وقد كنتم تتقاسمون اللقمة سويا ،أين فضل الأخوة؟

"ولا تنسوا الفضل بينكم"

،جارك الذي تبادلت معه أطباق الحساء وكنتم من قبل مثل الإخوة بل ربما أشد ،والآن لاتلقي السلام عليه لسوء ظن منك أين فضل الجار؟

"ولا تنسوا الفضل بينكم"

،زميلك في العمل الذي يساعدك ويعلمك ،صرت تشتكي منه وتتافف وقد كان من أقرب الناس لقبك، اين فضله ؟

"ولاتنسوا الفضل بينكم"

،قاعدة ربانية تحملك على الوفاء لكل شخص تربطك به علاقة.