بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إحذر من الحرمان

جميل أن تكون إنسان نشيط بوسائل التواصل الإجتماعي ،ولكن إحذر أن يكون هذا النشاط بابا للحرمان

الحرمان

أن تمضي الساعات يوميا على وسائل التواصل الإجتماعي ،ولاتمضي ربع هذا الوقت مع القرآن

الحرمان

أن تستيقظ وتقرأ أخبار ورسائل الجوال ،وتنسى أذكار الصباح وكذلك تفوتك أذكار المساء

الحرمان

أن تقرأ يوميا مئات المنشورات ،ولاتخصص وقتا لقراءة كتاب في تفسير القرآن ،فمتى ستفهم القرآن

الحرمان

أن تسلم من الصلاة فتخرج جوالك مباشرة لتنظر مالجديد ،وتنسى الأذكار المخصصة بعد الصلاة

الحرمان

أن تصل رحمك وتزور أقاربك وإخوانك ،فتمضي الوقت مع الجوال بدل الحديث معهم ،فتكون معهم جسدا بلا روح، وقد تكون زيارتك سببا لا للمودة

أذكر بها نفسي وإياكم

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

اللهم اسعد قلوبنا بنظرة منك إلى قلوبنا نسعد بها سعادة حتى نلقاك يارب