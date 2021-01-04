إحذر من الحرمان ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,667
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إحذر من الحرمان
جميل أن تكون إنسان نشيط بوسائل التواصل الإجتماعي ،ولكن إحذر أن يكون هذا النشاط بابا للحرمان
الحرمان
أن تمضي الساعات يوميا على وسائل التواصل الإجتماعي ،ولاتمضي ربع هذا الوقت مع القرآن
الحرمان
أن تستيقظ وتقرأ أخبار ورسائل الجوال ،وتنسى أذكار الصباح وكذلك تفوتك أذكار المساء
الحرمان
أن تقرأ يوميا مئات المنشورات ،ولاتخصص وقتا لقراءة كتاب في تفسير القرآن ،فمتى ستفهم القرآن
الحرمان
أن تسلم من الصلاة فتخرج جوالك مباشرة لتنظر مالجديد ،وتنسى الأذكار المخصصة بعد الصلاة
الحرمان
أن تصل رحمك وتزور أقاربك وإخوانك ،فتمضي الوقت مع الجوال بدل الحديث معهم ،فتكون معهم جسدا بلا روح، وقد تكون زيارتك سببا لا للمودة
أذكر بها نفسي وإياكم
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم اسعد قلوبنا بنظرة منك إلى قلوبنا نسعد بها سعادة حتى نلقاك يارب..اللهم آمين
انشرها تؤجر
ولاتنسى الدال على الخير كفاعله،
لاإله إلا الله محمد رسول الله
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,828
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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