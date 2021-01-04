الذين يضحكون كثيرا

سلام عليكمقالك فرغ جيت نفرغهههههكان اول درس تلقيته اقطعها في لهوابمعنى (لا تبكي)والا ........الان لما كبرت اتذكر تلك الكلمات فأبتسم لانها علمتنيالا ابكي امام بشري كائن من كانلا احب ان اظهر ضعفي بكائي ... اوجاعي لاحد......حتى لوكنت في موقف صعب جدا احبس دموعيحبسا حتى اصير لوحدي وافرغ كل جعبتي..... اذا كان عندك صديق او صديقة على العام يضحكومش تقول اي انت على العام تضحك علاه عمري شفتك تبكيراح تجرحو هاذ الكلمات جدا جدا ... ومش حيوريلك انو زعف بلعكسيقلبها ضحك ولعب وتبسيمة بصح من الداخل راه يتآكل وسورتو اذا كان حاسبك صاحبو لانتيم يقولك كيفاه هذا القريب ليا ومحسش بيا !!!!!في امان الله