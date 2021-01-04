الذين يضحكون كثيرا

منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 825
- النقاط
- 51
- محل الإقامة
- منقولش 😏😏
- الجنس
- أنثى
سلام عليكم
قالك فرغ جيت نفرغ ههههه
كان اول درس تلقيته اقطعها في لهوا
بمعنى (لا تبكي)
والا .....
...
الان لما كبرت اتذكر تلك الكلمات فأبتسم لانها علمتني
الا ابكي امام بشري كائن من كان
لا احب ان اظهر ضعفي بكائي ... اوجاعي لاحد
...
...
حتى لوكنت في موقف صعب جدا احبس دموعي
حبسا حتى اصير لوحدي وافرغ كل جعبتي
...
.. اذا كان عندك صديق او صديقة على العام يضحكو
مش تقول اي انت على العام تضحك علاه عمري شفتك تبكي
راح تجرحو هاذ الكلمات جدا جدا ... ومش حيوريلك انو زعف بلعكس
يقلبها ضحك ولعب وتبسيمة بصح من الداخل راه يتآكل وسورتو اذا كان حاسبك صاحبو لانتيم يقولك كيفاه هذا القريب ليا ومحسش بيا !!!!!
في امان الله
قالك فرغ جيت نفرغ ههههه
كان اول درس تلقيته اقطعها في لهوا
بمعنى (لا تبكي)
والا .....
...
الان لما كبرت اتذكر تلك الكلمات فأبتسم لانها علمتني
الا ابكي امام بشري كائن من كان
لا احب ان اظهر ضعفي بكائي ... اوجاعي لاحد
...
...
حتى لوكنت في موقف صعب جدا احبس دموعي
حبسا حتى اصير لوحدي وافرغ كل جعبتي
...
.. اذا كان عندك صديق او صديقة على العام يضحكو
مش تقول اي انت على العام تضحك علاه عمري شفتك تبكي
راح تجرحو هاذ الكلمات جدا جدا ... ومش حيوريلك انو زعف بلعكس
يقلبها ضحك ولعب وتبسيمة بصح من الداخل راه يتآكل وسورتو اذا كان حاسبك صاحبو لانتيم يقولك كيفاه هذا القريب ليا ومحسش بيا !!!!!
في امان الله