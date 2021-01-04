6 خدع مسلية في جوجل

PRENNSEE89521
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
1- جوجل سكاي هي خدمة تتبع جوجل إيرث وتمكن المستخدم من مشاهد السماء والفضاء الخارجي عبر الإنترنت. تم إنشاء البرنامج في 27 أغسطس 2007. التطبيق يسمح للمستخدمين لعرض ومشاركة الصور من وكالة ناسا، ومسح سلووان الرقمي للسماء، ومرصد هابل الفضائي و يدعم اللغة العربية
الرابط Google Sky
صورة للتبيين
2- google sphere
انها مجرد تجربة لا أدري ما الفائدة لكن استمتعو
3-google gravity
4- جوجل بالمقلوب
زر الصفحة التالية لتشاهد جوجل بالمقلوب
Google Mirror - I'm elgooG
A rotated version of Google.com, kind of google tricks. Provides you with a reversed Google site, known as Google backwards.
elgoog.im
5- اكتب اسمك في جوجل :
تستطيع استبدال كلمة بجوجل باسمك او اي اسم تحب
الرابط Funny Google
اتبع الخطوات
اضغط على
لتضهر قائمة كالتاي اكتب اسمك 0وستمتع ا
مثال
6-جوجل ينشر النكات:
هذي مستفزة يا جماعةrecursion - Google Search
هما صححتها تبقى خطأ ستفهمونني و السبب
عند البحث عن كلمة “anagram” أو “recursion”، وهذه الكلمات إذا تم قلبها أو تغيير ترتيب حروفها فإنها تصبح بمعانٍ أخرى، وينقلب المعنى إلى ضده
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
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