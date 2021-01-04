الضربة الناجحة ..صفعة التغيير

قد تستغربون عنوان موضوعي لكن فعلا هناك نجاحات كبيرة بعد خيبة الأمل. ..هناك خذلان وتخلي و صدمة خلفوا بهم انسان ناجح بكل المقاييس

علمتني الحياة ان من يبكيني يحبني وأن من يشتمني صحح اخطائي ومن صفعني أيقظني من سباتي

لا عيب ان اقع ولا عيب ان يرى الناس بيا عيوب او ما لا يوافق تفكيرهم ...لا عيب ان يحاول البعض كسر جناحك اضعافك ..اظهارك على انك الفاسل الذي لا ينفع لشيء ...لكن فتكن معاماتهم قاعدة لصناعة انسان ناجح بداخلك اجعل اول خطوة لانطلاقتك خذلانهم وتخليهم وسوء تقديرهم لك وصغعاتهم وجروحهم اجعلها سلالم للنجاح تصعدها درجة تلوى الأخرى .....

أخبروني عن قصص غيرتكم ....حدث صدمكم فألمطم ثم حولكم الى اناس آخرون

ابدأ بنفسي تعبت ومرضت وسافرت وحظث ما حدث وتحملت ذل البشر لكن جاء منظر هزني فتغيرت مرام 180 درجة نعم ...منظر لحشرة مبتورة الرجل وانا انظر لها بدقة كانت تبدو انها سوف تفارق الحياة لكنن رأيتها تجر ما تبقا منها تحاول الوصول ونفسها رايتها بعد يوم عاشت ولم تمت تجر بعض من فتات لتأكله منظر جعلني احتقر كل دقيقة بكيت فيها مم الوجع او الخوف من المستقبل او عدم محاولتي انقاذ نفسي بيدي فتغيرت والحمد لله منظمة لجمعيات اساعد غيري واساغد نفسي واقوم بما استطيع فعله ولو مريضة جدا ولو تحرمي صعب لكن منظر جعل نفسيتي تتغير تماما

اخبروني عن قصصكم ...وتذكرو ان الله وضع لكل امر حكمة

شكرا لكم