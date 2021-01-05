30 فكرة دعوية عبر الانترنت

بسم الله الرحمن الرحيم​

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله , أما بعد ,,فلعل من الواضح لكل عاشق للتقنية أن قضية الانترنت أصبحت من ضروريات الحياة , وأنه قد لايخلو بيت أو حتى غرفة من أجهزة الحاسب , وإذا كان الأمر كذلك فما أجمل أن نسخر الانترنت في خدمة الدين .ولقد يسر الله لي أن جمعت هنا بعض الأفكار الدعوية التي تساهم في نقل الدعوة عبر الانترنت , فهاهي بين أيديكم .أسأل ربي أن يجعلها خالصة له ونافعة لعباده .الأفكار الدعوية :1- التفكير في إنشاء مواقع إسلامية تخدم قضايا لم تطرح في مواقع أخرى أو التخصص في جانب معين من أمور الإسلام.2- تكون فريق عمل يخدم المواقع الموجودة بالكتابة أو غير ذلك من وسائل الخدمة .3- من له لمسة إبداع في التصميم للفوتوشوب أو الفلاش أو الفيديو فلينزل للمواقع ويبدأ في الخدمة والتعاون ولو كان بمبلغ مالي.4- دعم المواقع مادياً وهذه مهمة أصحاب الأموال؛ لأن المواقع تدفع أموالاً للشركة المستضيفة لها وللموظفين وللإعلانات وغيرها من حاجيات المواقع، علماً أن هناك فتاوى لبعض العلماء صدرت بجواز دفع الزكاة للمواقع الإسلامية ومن هؤلاء فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله تعالى .5- فتح مجال التخفيض لأجل الإعلانات لأصحاب المواقع الإسلامية في الجرائد أو القنوات أو بعض المواقع الإعلانية.6- دعوة المشائخ وأصحاب الأقلام للكتابة في المواقع والمشاركة بالإجابة على الفتاوى والاستشارات.7- توضيح أنشطة المواقع ودورها في نفع الناس عبر وسائل الإعلام.8- الاستفادة من المقالات والفتاوى الموجودة في المواقع ونقلها إلى المنتديات والمواقع الأخرى لينتشر الخير.9- نقل الصلوات والمحاضرات عبر البث المباشر، ولقد انتفع بهذه الوسيلة المئات، وخاصة المسلمون في البلاد البعيدة.10- رفع المواد الصوتية من تلاوات ومحاضرات لتتم الاستفادة منها بالسماع.11- العناية بالبلوتوث الإسلامي وتطويره وإنتاج الجديد والمتميز الذي يواكب التقنية الجديدة.12- الاستفادة من البريد الإلكتروني في نشر المفيد من الأخبار والمقالات والصور وغيرها، مع الحرص على عدم نشر المواد غير الموثوق منها أو التي تحوي مبالغات أو أحاديث لا تصح.13- مراسلة المواقع بالنقد والنصيحة، مع التزام الأدب والإنصاف في النقد.14- الإعلان عن المحاضرات والأنشطة عبر المواقع مما يكون سبباً في نشر الوعي بها ومعرفتها.15- الإعلان عن المواقع المتميزة في المجالس والمنتديات واللقاءات.16- الاهتمام بالمرأة عبر المواقع المتخصصة لها، التي تراعي حاجياتها وشئونها ومسائلها كل ذلك بتصميم متميز وبرمجة رائقة تناسب متطلبات التقنية .17- العناية بالرد على أصحاب الفكر الضال من علماني أو ليبرالي أوتكفيري أو مبتدع منحرف وتأصيل الرد بأدلة الكتابة والسنة مع مراعاة فقه التعامل مع المخالف.18- الاهتمام بأحوال المسلمين وأخبارهم مع الحرص على الخبر الموثوق الذي يعتمد على الدليل القاطع.19- تحميل بعض الفلاشات المؤثرة من المواقع وجمعها في سيدي أو في موقع واحد متميز فقط بالفلاشات والفيديو.20- اجتماع سنوي مع المشرفين على المواقع الإسلامية الكبرى في مؤتمر ترعاه جهة حكومية ويحضره بعض المسئولين الكبار في الدولة للاطلاع على دور المواقع في الدعوة إلى الله ونفع الناس.21- جمع الفتاوى المتناثرة في المواقع في سيدي واحد أو كتاب واحد ولو على أجزاء لينتفع بها الناس.22- تحميل المقالات المتميزة على صيغة مفكرة ليتم توزيعها عبر البلوتوث أو الوسائط.23- رفع الكتب الجديدة في المواقع التي تهتم بالكتب.24- الاقتباس من الكتب التي في المواقع وتنزيلها على هيئة مقالات في المواقع والمنتديات مع الإشارة إلى المصدر والعزو للكتاب والكاتب.25- إنشاء ملفات خاصة بحَدث معين أو موسم معين كما تفعله بعض المواقع، وفائدته: " جمع أهم ما يتعلق بالحدث من مواد مكتوبة أو صوتية " .26- العناية باللغات الأخرى والتخصص في ذلك، وفي ذلك نشر كبير للإسلام ودفاعاً عن الشبهات التي تحيط به ولا بد من الدقة في المترجمين لهذه اللغات ووجود اللجان العلمية الدقيقة لمتابعة سير العمل.27- تصميم مجلة سنوية تعتني بإبراز المواقع المتميزة والمقالات والصوتيات الجديدة.28- تغطية الفعاليات الدعوية التي تكون في المدن والمحافظات وتنزيل ذلك في المواقع والمنتديات وفي ذلك إبراز للأنشطة وإعلان لها.29- تنبيهات:- الحذر من فتنة النساء في الرسائل الخاصة في الإشراف على المنتديات والغرف الصوتية.- التوازن بين الحقوق الأخرى والدعوة عبر الانترنت .- عدم الفتوى بغير علم عند السؤال في الموقع أو المنتدى أو الغرف الصوتية.- الحذر من الحسد الذي قد يعتري بعض العاملين في المواقع والمنتديات؛ لأن الموقع الآخر أشهر من الأول وهكذا.30 - تفعيل الاستفادة من الفيس بوك في الدعوة إلى الله تعالى .