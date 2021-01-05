عرض بيع متوفر € 500 بايسيرا للبيع مقابل CCP \ BARIDIMOB كامل مبلغ ب 212 دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
bouziddz
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
212.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
bouziddz

bouziddz

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,892
النقاط
543
محل الإقامة
Boumerdes
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 500 € بايسيرا للبيع مقابل CCP

سعر البيع: 1€ = 213 دج
كامل المبلغ = 212 دج
لا توجد عمولة
المصدر (Freelancing)

الأولوية لمن يأخذ كل المبلغ

الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد مساءا
مدة الحجز 12 ساعة


ملاحظات:
- يجب التقيد بقوانين القسم
- عدم وضع المرفقات أو وسائل الإتصال ايمايل، هاتف
- عدم وضع الردود الجانبية

21-05-42 12-41-53 م.jpg
 
imadsuarez93

imadsuarez93

:: عضو مُشارك ::
إنضم
14 جانفي 2016
المشاركات
244
النقاط
7
محل الإقامة
skikda
الجنس
ذكر
خجزلي بقيمة 9800 دج الدفع الان لريدي موب
 
bouziddz

bouziddz

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
14 ديسمبر 2015
المشاركات
1,892
النقاط
543
محل الإقامة
Boumerdes
الجنس
ذكر
ستصلك من طرف المشرف إن شاء الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top