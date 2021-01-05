حل التمرين سابق

1- تعريف عضو "س" يمثل العضو "س" المغزل العصبي العضلي هو التفاف لنهايات حسية مع الياف عضلية خاصة. دوره هو مستقبل حسي يستقبل التنبيه على شكل رسالة عصبية حسية ينقلها الى حيث حيث النخاع الشوكي.

2- تحديد طبيعة الليف عصبي الذي تم على مستواه التسجيل

ليف عصبي حسي .

3-تمثل السيالات المسجلة و تنطلق

تمثل رسائل عصبية مسجلة كمونات عمل و تنطلق من المغزل العصبي العضلي .

4- تحليل الوثيقة 1ب

نلاحظ من خلال الوثيقة انه

كلما زاد شد العضلة زاد تواتر كمونات العمل (تردد كمونات عمل) بسعة ثابت.

خصائص الرسالة العصبية المسجلة على الليف

- كلما زاد شدة التنبيه زاد عدد الرسائل عصبية(زاد تردد كمونات العمل)و قل زمن الفاصل بين تواتر او وتيرة الاستجابة.

-تزداد سعة التقلص العضلي بزيادة شدة التنبيه التي تزداد بزيادة شد العضلي.

2 -تحليل الوثيقة 2

تسجيل كمون بعد مشبكي منبه معبر عليه بزوال استقطاب وهذا في عصبون محرك للعضلة امامية .

وتسجيل كمون عمل بعد مشبكي ممثل بافراط في استقطاب للغشاء بعد مشبكي للعضلة خلفية.

تفسير

ينتج عند

تنبيه الغشاء بمنبه فيزيائي او كيميائي حيث تتغير قيمة كمون الغشاء أي تتغير قيمة فرق الكمون الموجودة

على جانبي الغشاء حسب شدة المنبه المطبق وعندما تبلغ قيمة زوال الاستقطاب قيمة محددة تسمى بعتبة

الكمون او عتبة زوال الاستقطاب يتولد زوال استقطاب اعظمي يعرف بكمون العمل الغشائي

كمون عمل = سيالة عصبية= زوال استقطاب قيمته تفوق عتبة زوال االستقطاب .

الاستنتاج

تنتقل الرسالة عصبية من عصبون الى اخر في اتجاه واحد و نحرره المشابك من خلية قبل مشبكية الى خلية بعد مشبكي

منقول من كراسي