وضعية الادماج (تاريخ) 2 ثانوي

وثائق 1.3.2.ص 37

تقديم الوثائق

وثائق تاريخية و سياسية .

اطار الزماني و مكاني

قارتي افريقيا خلال القرن 20/19.

الفكرة العامة

تطور الاستعمار الاوروبي في افريقيا و اسيا خلال القرنين 20/19.

الافكار الاساسية

الوثيقة01

-تزايد الحاجة الى الاسواق الخارجية.

- تزايد التوسع الاستعماري.

الوثيقة02

- تراجع الاستعمار التقليدي.

-ظهور الاستعمار الجديد.

تحديد علاقة الرجال السياسة و المال

العلاقة علاقة تكامل . رجال المال و الاعمال يتدخلون في توجيه السياسة من خلال كونهم اكبر الممولين برؤوس الاموال و التي تسمح بتمويل الجيوش و بالتالي يضطر رجال سياسة الى خدمة رجال المال و الاعمال بالتوسع الاستعماري لتوفير مصادر للمواد الاولية و اسواق خارجية و مجال لاستثمار رؤوس الاموال