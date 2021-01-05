وضعية الادماج (تاريخ) 2 ثانوي

شيماء شوشيشا

شيماء شوشيشا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 ديسمبر 2020
المشاركات
17
النقاط
503
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
وثائق 1.3.2.ص 37
تقديم الوثائق
وثائق تاريخية و سياسية .
اطار الزماني و مكاني
قارتي افريقيا خلال القرن 20/19.
الفكرة العامة
تطور الاستعمار الاوروبي في افريقيا و اسيا خلال القرنين 20/19.
الافكار الاساسية
الوثيقة01
-تزايد الحاجة الى الاسواق الخارجية.
- تزايد التوسع الاستعماري.
الوثيقة02
- تراجع الاستعمار التقليدي.
-ظهور الاستعمار الجديد.
تحديد علاقة الرجال السياسة و المال
العلاقة علاقة تكامل . رجال المال و الاعمال يتدخلون في توجيه السياسة من خلال كونهم اكبر الممولين برؤوس الاموال و التي تسمح بتمويل الجيوش و بالتالي يضطر رجال سياسة الى خدمة رجال المال و الاعمال بالتوسع الاستعماري لتوفير مصادر للمواد الاولية و اسواق خارجية و مجال لاستثمار رؤوس الاموال
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,854
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
جزاك الله خيرا على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين ، ان شاء الله يستفيد منه الجميع كل استاذ و تلميذ
 
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