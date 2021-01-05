وضعية الادماج (تاريخ) 2 ثانوي

شيماء شوشيشا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 17
- النقاط
- 503
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
وثائق 1.3.2.ص 37
تقديم الوثائق
وثائق تاريخية و سياسية .
اطار الزماني و مكاني
قارتي افريقيا خلال القرن 20/19.
الفكرة العامة
تطور الاستعمار الاوروبي في افريقيا و اسيا خلال القرنين 20/19.
الافكار الاساسية
الوثيقة01
-تزايد الحاجة الى الاسواق الخارجية.
- تزايد التوسع الاستعماري.
الوثيقة02
- تراجع الاستعمار التقليدي.
-ظهور الاستعمار الجديد.
تحديد علاقة الرجال السياسة و المال
العلاقة علاقة تكامل . رجال المال و الاعمال يتدخلون في توجيه السياسة من خلال كونهم اكبر الممولين برؤوس الاموال و التي تسمح بتمويل الجيوش و بالتالي يضطر رجال سياسة الى خدمة رجال المال و الاعمال بالتوسع الاستعماري لتوفير مصادر للمواد الاولية و اسواق خارجية و مجال لاستثمار رؤوس الاموال
تقديم الوثائق
وثائق تاريخية و سياسية .
اطار الزماني و مكاني
قارتي افريقيا خلال القرن 20/19.
الفكرة العامة
تطور الاستعمار الاوروبي في افريقيا و اسيا خلال القرنين 20/19.
الافكار الاساسية
الوثيقة01
-تزايد الحاجة الى الاسواق الخارجية.
- تزايد التوسع الاستعماري.
الوثيقة02
- تراجع الاستعمار التقليدي.
-ظهور الاستعمار الجديد.
تحديد علاقة الرجال السياسة و المال
العلاقة علاقة تكامل . رجال المال و الاعمال يتدخلون في توجيه السياسة من خلال كونهم اكبر الممولين برؤوس الاموال و التي تسمح بتمويل الجيوش و بالتالي يضطر رجال سياسة الى خدمة رجال المال و الاعمال بالتوسع الاستعماري لتوفير مصادر للمواد الاولية و اسواق خارجية و مجال لاستثمار رؤوس الاموال