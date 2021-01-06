كيف نخطط لأهدافنا للسنة الجديدة؟

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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لا يعتبر حدث دخول سنة جديدة مجرد رقم تغير في حياتنا او مجرد تاريخ يحتفل به ابناء الغرب حسب معتقداتهم!
بل هو بداية صفحة جديدة من حياتنا لابد أن نغتنمها ولانتركها تمر مرور الكرام.. :
أنا اليوم لستُ أنا الذي كنتُ العام الماضي!
ماهي أهدافي التي حققتها السنة الماضية؟
علي بتحقيق اهداف جديدة هذه السنة ايضا وتدارك مافاتني...

فهي ستكون بمثابة محفز لي للسير نحو النجاح والإنجاز بخطى مثابرة!

فكيف ابدأ بالتخطيط لما اريد ياترى؟


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ساتحدث عن نفسي مثلا عندي هدف اريد الوصول اليه هذه السنة باذن الله
بدأت بالعمل عليه والتحضير له منذ شهرين واكثر.. واجهت بعض الصعوبات اكيد لكني مصممة لتحقيقه.. والى حين وصولي لن ابخل عليكم بموضوع تحفيزي..

اكتبوا اهدافكم على ورقة. وعودوا لها اينما شعرتم برغبة تحقيقها.. لاتتركوها حبيسة الأحلام.. بل حلقوا عاليا لتحقيقها....
تمنئ.. احلم... ثابر لتصل
اليوم هي مجرد افكار.. غدا هي حقيقة..



تحياتي للجميع
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