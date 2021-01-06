أسعد الله أوقاتكم بكل خير.

انا فتاة بين

13 و 15

مشكلتي هي

أنني سريعة التأثر والبكاء في أبسط المواقف التي لا تتطلب إثارة المشاعر, أو البكاء.



مثلا عندما يتطاول علي شخص، أو يقول كلاما يزعجني، أو يصدر تعليقا عن شكلي -حتى لو كان طفلا, أو مراهقا, أو بالغا- أشعر بقهر شديد, وضعف, وانهزام, (حتى لو صدر الكلام من شخص لا أعرفه).



وتخنقني العبرة بقوة، وأرغب في البكاء، وغالبا ما أبكي لأني لا أستطيع كتمان الدموع, أو مقاومتها.

ما هو الحل –أفيدوني-؟





أرجو إفادتي, والتمعن في حالتي؛ لأنني أصبحت أكره نفسي.



وجزاكم الله خيرا