شيماء شوشيشا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 19
- النقاط
- 503
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
درس المراقبة تحت السريرية والنخامية للإفرازات المبيضية
المجال:آليات التنظيم
الوحدة:التنظيم الهرموني العصبي
النشاط: المراقبة تحتالسريرية والنخامية للإفرازات المبيضة
يؤثرالمعقد تحت السرير البصري النخامي على الغدة المبيضة التي تتميزبمرحلتينهما المبيضة و اللوتينيئية و التي بدورها تؤثر على الغدةالرحيمية.
إشكالية: ماهي العلاقة بين المعقد تحت السرير البصري و النخامي و الدورة المبيضة (تطور الجريبات)؟.
ما هي العلاقة بين إفرازات الغدةالنخامية ومراحل الدورة المبيضة
تتميز الدورة المبيضة بمرحلتين:
مرحلةجريبية: تبدأ بعد الطمث تفرز فيها الغدةالنخامية هرمون fsh الذييساهم فيتطوير الجريب و يؤثر عليه لإفراز هرمونالأستروجين الذي يساهم فيتحضيرمخاطية الرحم و تنهي قبل الإباظة (14).
مرحلة لوتينيئية: تبدأ بعدالإباضة تتميز بإفراز الغدةالنخامية لهرمون LH الذي يؤثر على الجسم الأصفرالمضمور نتيجة غياب الإلقاح ويحثه على إفرازهرمون البروجسترون الذييساهم هو الآخر في تكوين مخاطيةالرحم تنتهي فياليوم28.
ة
تتميزالدورة المبيضة بنضج جريب واحد إلى جسم أصفر بعد الإباضة و تخضعلهرموناتالغدةالنخامية و تفرز هرمونات تؤثر على مخاطية الرحم(الدورةالرحيمية)
تحليل الوثيقة2:
•الدورةالهرمونية: يثبت إفراز LH وFSH من بداية الدورة إلى اليوم السابع- معالعلم أن إفراز FSH أكبر- حيث يريد إفراز FSH ثم يثبت مرة أخرىلترتفعنسبتاهما مرة أخرى لتبلغا أقصى قيمة في اليوم 14 حيث يكون إرتفاع LH أكبرثم يبدأ الإفراز في الإنخفاض ليثبت في اليوم19 إلى اليوم28 معالعلم أنإفراز FSH يكون أكبر
•الدورة المبيضة: يكون إفراز الأستروجينات من طرفالجريب ثابتا ثم يرتفعليبلغ أقصة قيمة له قبل الإباضة أين يبدأ إفرازالبروجيسترون ليبلغ أقصىقيمة في اليوم الواحد و العشرين في حين نشهدإنخفاض إفراز الأستروجيناتالتي يثبت إفرازها فيما بعد لكن البروجيسترونفينعدم إفرازه عند نهايةالدورة.
•الدورة الرحيمية:يزداد سمك بطانةالرحم إنطلاقا من اليوم السابع في اليومالأخير من الدورة(28) حيث تبلغأقصاها ثم تتمزق (يحدث الطمث)
نتيجة : يتحكم المعقد تحت السريري النخامي و ينظم إفرازات المبيض التي تؤثر على زيادة مخاطية الرحم
الخلاصة: تتمثلالدورةالمبيضية في تطور جريب يتحول إلى جسم أصفر بعد الإباضة منجهة ، ومن جهة أخرى، في إفرازات دورية للهرموناتالمبيضية التي تحث علىنمو بطانةالرحم: أستروجينات في المرحلة الجريبية و أستروجينات وبروجسترون فيالمرحلة اللوتيئينية.
يخضع إنتاج الهرموناتالمبيضية إلى مراقبة المعقد تحت السريري النخامي.
المجال:آليات التنظيم
الوحدة:التنظيم الهرموني العصبي
النشاط: المراقبة تحتالسريرية والنخامية للإفرازات المبيضة
يؤثرالمعقد تحت السرير البصري النخامي على الغدة المبيضة التي تتميزبمرحلتينهما المبيضة و اللوتينيئية و التي بدورها تؤثر على الغدةالرحيمية.
إشكالية: ماهي العلاقة بين المعقد تحت السرير البصري و النخامي و الدورة المبيضة (تطور الجريبات)؟.
ما هي العلاقة بين إفرازات الغدةالنخامية ومراحل الدورة المبيضة
تتميز الدورة المبيضة بمرحلتين:
مرحلةجريبية: تبدأ بعد الطمث تفرز فيها الغدةالنخامية هرمون fsh الذييساهم فيتطوير الجريب و يؤثر عليه لإفراز هرمونالأستروجين الذي يساهم فيتحضيرمخاطية الرحم و تنهي قبل الإباظة (14).
مرحلة لوتينيئية: تبدأ بعدالإباضة تتميز بإفراز الغدةالنخامية لهرمون LH الذي يؤثر على الجسم الأصفرالمضمور نتيجة غياب الإلقاح ويحثه على إفرازهرمون البروجسترون الذييساهم هو الآخر في تكوين مخاطيةالرحم تنتهي فياليوم28.
ة
تتميزالدورة المبيضة بنضج جريب واحد إلى جسم أصفر بعد الإباضة و تخضعلهرموناتالغدةالنخامية و تفرز هرمونات تؤثر على مخاطية الرحم(الدورةالرحيمية)
تحليل الوثيقة2:
•الدورةالهرمونية: يثبت إفراز LH وFSH من بداية الدورة إلى اليوم السابع- معالعلم أن إفراز FSH أكبر- حيث يريد إفراز FSH ثم يثبت مرة أخرىلترتفعنسبتاهما مرة أخرى لتبلغا أقصى قيمة في اليوم 14 حيث يكون إرتفاع LH أكبرثم يبدأ الإفراز في الإنخفاض ليثبت في اليوم19 إلى اليوم28 معالعلم أنإفراز FSH يكون أكبر
•الدورة المبيضة: يكون إفراز الأستروجينات من طرفالجريب ثابتا ثم يرتفعليبلغ أقصة قيمة له قبل الإباضة أين يبدأ إفرازالبروجيسترون ليبلغ أقصىقيمة في اليوم الواحد و العشرين في حين نشهدإنخفاض إفراز الأستروجيناتالتي يثبت إفرازها فيما بعد لكن البروجيسترونفينعدم إفرازه عند نهايةالدورة.
•الدورة الرحيمية:يزداد سمك بطانةالرحم إنطلاقا من اليوم السابع في اليومالأخير من الدورة(28) حيث تبلغأقصاها ثم تتمزق (يحدث الطمث)
نتيجة : يتحكم المعقد تحت السريري النخامي و ينظم إفرازات المبيض التي تؤثر على زيادة مخاطية الرحم
الخلاصة: تتمثلالدورةالمبيضية في تطور جريب يتحول إلى جسم أصفر بعد الإباضة منجهة ، ومن جهة أخرى، في إفرازات دورية للهرموناتالمبيضية التي تحث علىنمو بطانةالرحم: أستروجينات في المرحلة الجريبية و أستروجينات وبروجسترون فيالمرحلة اللوتيئينية.
يخضع إنتاج الهرموناتالمبيضية إلى مراقبة المعقد تحت السريري النخامي.