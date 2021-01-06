بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

(إحذر أن يكون قلبك فاسد)

قال ابن القيم رحمه الله:

الرياء، والعجب، والكبر، والفخر

والخيلاء، والقنوط من رحمة الله

،واليأس من روح الله، والأمن من

مكر الله، والفرح والسرور بأذى

المسلمين، والشماتة في مصيبتهم، ومحبة أن تشيع

الفاحشة فيهم، وحسدهم

على ماأتاهم الله من فضله،

وتمني زوال ذلك عنهم:

أشد تحريما من الزنا ،

وشرب الخمر، وغيرهما من

الكبائر الظاهرة، ولاصلاح

للقلب، ولا للجسد إلا باجتنابها،

والتوبة منها، إلا فهو قلب

فاسد .

مدارج السالكين.

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"