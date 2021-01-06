إحذر أن يكون قلبك فاسد ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,672
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
(إحذر أن يكون قلبك فاسد)
قال ابن القيم رحمه الله:
الرياء، والعجب، والكبر، والفخر
والخيلاء، والقنوط من رحمة الله
،واليأس من روح الله، والأمن من
مكر الله، والفرح والسرور بأذى
المسلمين، والشماتة في مصيبتهم، ومحبة أن تشيع
الفاحشة فيهم، وحسدهم
على ماأتاهم الله من فضله،
وتمني زوال ذلك عنهم:
أشد تحريما من الزنا ،
وشرب الخمر، وغيرهما من
الكبائر الظاهرة، ولاصلاح
للقلب، ولا للجسد إلا باجتنابها،
والتوبة منها، إلا فهو قلب
فاسد .
مدارج السالكين.
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,885
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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