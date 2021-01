"كم يومٍ غابت شمسه وقلبك غائب، وكم ظلام أسبل ستره وأنت في عجائب، وكم أسبغت عليك نعمه

وأنت للمعاصي تواثب، وكم صحيفة قد ملأها بالذنوب الكاتب، وكم يُنذرك سلبُ رفيقك وأنت لاعب،

أفق من سكرتك وانهض عن بساط الرقاد وقل: أنا تائب، فالحادي مجدٌ والموتُ طالب".



From Ibn al-Jawzi’s sermons: “How many days have the sun gone away and your heart is absent, how darkness I have covered while you are in miracles, how many blessings you have bestowed upon you while you reward with sins, and how many papers the writer has filled with sins, how much he warns you to rob your companion while you are a player. And say: I am repentant, for the one is glory, and death is a demand.