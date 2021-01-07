نسيج العلاقات

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
600
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
نسيج العلاقات:
حين نُولد..نُباشر من خلال الاستثارة في نَسْجِ العلاقات ..
نَتعلمُ الابتسامة، وحرارة القبلات. وعبرَ حليب الأم نستعيدُ الثقة في أنفسنا وفي الآخر.في طفولتنا الطويلة من المُفترض أن يَنقُش الأولياء داخل صدورنا قيم الخير والمحبة، والصدق، والتعاون والتسامح.. و يصنعوا من كل واحد منا إنسانا راقيا يدرك معنى الحياة ، قبل أن يحدثونا بلغة الوعظ عن الجنة وعن النار، وعن رأي مذاهبهم، وطوائفهم، وجماعاتهم، وشيوخهم حول تفاصيل فقه العبادات، وما يوجد بينهم من اختلافات ونزاعات.
 
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