نسيج العلاقات :

حين نُولد..نُباشر من خلال الاستثارة في نَسْجِ العلاقات ..

نَتعلمُ الابتسامة، وحرارة القبلات. وعبرَ حليب الأم نستعيدُ الثقة في أنفسنا وفي الآخر.في طفولتنا الطويلة من المُفترض أن يَنقُش الأولياء داخل صدورنا قيم الخير والمحبة، والصدق، والتعاون والتسامح.. و يصنعوا من كل واحد منا إنسانا راقيا يدرك معنى الحياة ، قبل أن يحدثونا بلغة الوعظ عن الجنة وعن النار، وعن رأي مذاهبهم، وطوائفهم، وجماعاتهم، وشيوخهم حول تفاصيل فقه العبادات، وما يوجد بينهم من اختلافات ونزاعات .