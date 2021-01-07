فارح بما يحصل :

أن يلعب الطفل لعبة تشييد قلعة على الشاطئ، ويأتي طفل آخر من خلفه يدمرها برجليه ليغيضه بدافع الغيرة ....امر يمكن تفهمه في ظل سيكولوجيا الصغار. لكن أن يقوم مواطن جزائري بتدمير مؤسسات أو احراق وطن فإنه في اعتقادي واحد من اثنين: مريض عقلي يعالج أو مجرم يعاقب.لكن الابشع منهما معا : فارح بما يحصل.

مخ الهدرة: كل واحد يطل على قلبو....ويستحضر عظمة ربي ..ومبعد يهدر .