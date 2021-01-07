فارح بما يحصل

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
600
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
فارح بما يحصل :
أن يلعب الطفل لعبة تشييد قلعة على الشاطئ، ويأتي طفل آخر من خلفه يدمرها برجليه ليغيضه بدافع الغيرة....امر يمكن تفهمه في ظل سيكولوجيا الصغار. لكن أن يقوم مواطن جزائري بتدمير مؤسسات أو احراق وطن فإنه في اعتقادي واحد من اثنين: مريض عقلي يعالج أو مجرم يعاقب.لكن الابشع منهما معا : فارح بما يحصل.
مخ الهدرة: كل واحد يطل على قلبو....ويستحضر عظمة ربي ..ومبعد يهدر.
 
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