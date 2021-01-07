همسة المساء ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يختار الله تعالى لكتابه قوما،

يحبب إليهم تلاوته ،

وييسر لهم تعلمه،

ويحفظ أوقات فراغهم لهم،

يتلونه قياما قعودا ومشيا وسفرا، ويشرح الله به صدرورهم فيصير متعتهم وقرة أعينهم، ذاك النعيم، لكنه لايدرك بالأماني،

وإنما بدعاء وافتقار وطموح،

ومجاهدة للنفس، و عدم

تعجل الثمرة، وستعيش به في الدنيا (فردوسا) قبل الآخرة ،

جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن

وخاصته

سئل الشيخ محمد الشنقيطي:

تمر علي بعض الأيام ،

وما أقرأ شيئا من القرآن ،

فهل يعتبر هذا هجرا للقرآن؟

الجواب:

هذا يعتبر حرمانا وأي (حرمان)

إذا وجدت نفسك تمر عليك الأيام

ولم تتلو شيئا من كتاب الله

(فأبكي) على نفسك ،فو الله

ماحرم عبد طاعة إلا دل ذلك

على بعده من الله عز وجل

افتح مصحفك

لاتهجر القرآن

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"