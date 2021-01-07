همسة المساء ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,676
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
يختار الله تعالى لكتابه قوما،
يحبب إليهم تلاوته ،
وييسر لهم تعلمه،
ويحفظ أوقات فراغهم لهم،
يتلونه قياما قعودا ومشيا وسفرا، ويشرح الله به صدرورهم فيصير متعتهم وقرة أعينهم، ذاك النعيم، لكنه لايدرك بالأماني،
وإنما بدعاء وافتقار وطموح،
ومجاهدة للنفس، و عدم
تعجل الثمرة، وستعيش به في الدنيا (فردوسا) قبل الآخرة ،
جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن
وخاصته
سئل الشيخ محمد الشنقيطي:
تمر علي بعض الأيام ،
وما أقرأ شيئا من القرآن ،
فهل يعتبر هذا هجرا للقرآن؟
الجواب:
هذا يعتبر حرمانا وأي (حرمان)
إذا وجدت نفسك تمر عليك الأيام
ولم تتلو شيئا من كتاب الله
(فأبكي) على نفسك ،فو الله
ماحرم عبد طاعة إلا دل ذلك
على بعده من الله عز وجل
افتح مصحفك
لاتهجر القرآن
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,903
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
صلى الله عليه وسلم
  • المساء بدايات هادئه ودعوات ترفع للسماء ربي اجعل ايامنا كلها خير وسعاده للجميع مسائكم جميل.
  • ما أجملها راحة بعد الانتهاء من قراءة اذكار المساء رزقني ربي واياكم راحة البال مساء الخيرات.
  • همسة المساء ربي جمل مسائنا بذكرك وعفوك وتوفيقك وبركاتك ورضاك عنا مساء الثقه بالله.
  • هناك اناس كمفاتيح الذهب يفتحون كل قلب بحسن كلامهم وكرم اخلاقهم ليس الصبح او المساء من يذكرني بهم فهم في القلب والروح دائما اللهم ارفع قدرهم وفرج همهم واسعد ايامهم واشرح صدرهم والبسهم لباس العافيه.
 
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