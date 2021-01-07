كأنك تُصلي في رياض الجنة _مسجد حميدية_

*amani*
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منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بُني مسجد حميدية Hamidiye Camii عام 1910 في حي ينيجة Yenice بولاية قرشهير Kırşehir وكانت مساحته 115 متر مربع. وهُدِمَ المسجد وأعيد بناؤه من جديد في عام 2015.
وقد استلهمت إدارة المسجد فكرة شكل التصميم الداخلي من اﻵية الكريمة في القرآن الكريم "الذي جعل لكم اﻷرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم"(البقرة: 22).
وقام رسام من أذربيجان برسم حدائق معلقة في مدخل المسجد وأشجار حور بين كل نافذة وشلال وراء المحراب وغيوما وسماء في السقف، إلى جانب رسم لفظ الجلالة بجدار المسجد من الخارج، وفرش المسجد بالسجاد اﻷخضر، فأصبح كأنه حديقة من حدائق الجنة.
يتراءى للداخل إليه مشهد حديقة غناء محاطة بأشجار الحور، وأرضية عشب خضراء وسقف كأنها قبة السماء، ومحراب خلفه شلال نهر يلفت انتباه الناظرين.
بُني مسجد حميدية Hamidiye Camii عام 1910 في حي ينيجة Yenice بولاية قرشهير Kırşehir وكانت مساحته 115 متر مربع. وهُدِمَ المسجد وأعيد بناؤه من جديد في عام 2015.
وقد استلهمت إدارة المسجد فكرة شكل التصميم الداخلي من اﻵية الكريمة في القرآن الكريم "الذي جعل لكم اﻷرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم"(البقرة: 22).
وقام رسام من أذربيجان برسم حدائق معلقة في مدخل المسجد وأشجار حور بين كل نافذة وشلال وراء المحراب وغيوما وسماء في السقف، إلى جانب رسم لفظ الجلالة بجدار المسجد من الخارج، وفرش المسجد بالسجاد اﻷخضر، فأصبح كأنه حديقة من حدائق الجنة.
يتراءى للداخل إليه مشهد حديقة غناء محاطة بأشجار الحور، وأرضية عشب خضراء وسقف كأنها قبة السماء، ومحراب خلفه شلال نهر يلفت انتباه الناظرين.
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