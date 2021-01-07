كأنك تُصلي في رياض الجنة _مسجد حميدية_

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته





بُني مسجد حميدية Hamidiye Camii عام 1910 في حي ينيجة Yenice بولاية قرشهير Kırşehir وكانت مساحته 115 متر مربع. وهُدِمَ المسجد وأعيد بناؤه من جديد في عام 2015.



وقد استلهمت إدارة المسجد فكرة شكل التصميم الداخلي من اﻵية الكريمة في القرآن الكريم

"الذي جعل لكم اﻷرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم"(البقرة: 22).