لا اعلم مابي ...

سؤجن

سلام عليكم

ترددت بزاااف باه نطرح عليكم مشكلتي

مي في لخر قلت نتوكل على ربي ونحكيلكم

بلاك نلقا حل للصراع النفسي لي راه يدور فيا

قبل لانبدا نهدر نطلب من الادارة انو تنحي هذا الموضوع من بعد ثلاث ايام من الطرح

لعدة اسباب

المهم

الكل يعرفني يعرف منى كريم

في العالم الافتراضي

مي متعرفوهاش في العالم الواقعي

انا كأي انسان عندي قصة وعندي حياة واصدقاء والخ الخ

منى كريم ناضت واحد النهار

لقات روحها موسوسة

واش هي الحاجة لي تخلقت على جالها

ربي علاه خلقها ... هي زيادة من فوق الارض ... تساهم في انقاص الدخل العام للعائلة المتكونةمن 13،

نفرد

وليت نكره روحي ...

بالمعنى الحرفي نخزر لوجهي في لمراية منطيقش روحي

هيييي منى كريم علاه مش كي خوتها اكل يعرفو يقراو واكل واصلين واكليا يخدمو

واكليا كذا وكذا

علاه منى كريم مش ...

مشرفة عايلتها

لالا بالعكس حاطة قيمتهم في الارض

اني نهدر وهذي الفكرة جاية في راسي

ربي سترك علاه راكي تفضحي في روحك (ميروحش فكركم لبعيد ... بالله عليكم مش ناقصة )

منى كريم عندها عشرالاف خطأ في حياتها

...

هذي في جيهة

...

منى كريم علاه مبداتش تصلي كي كان عمرها 7

علاه حتاه ولا عمرها 16

وباه واضبت على الصلاة

وبكري كانت تصلي وتخلي

منى كريم علاه

قصرت في حيجابها وماكانش ومهوش لحد الان كيما قال ربي

...

منى كريم علاه ولما واضبت على الصلاة زعما زعما

علاه متصليش الفجر

في وقتو غير كي تعود تقرا

...

منى كريم عندها باك السنة هذي

اكل يتمسخرو انت تجيبي الباك

...

علاه انت ادبية

وخاوتك اكل علميين

..

علاه مكيش كي

خاوتك ... تحرقني هذي الكلمة

ومش غير في القراية في كلش

في لفحولة في لفطانة

وفي وفي

علاه مكش فحلة علاه تخلي من حقك

علاه كذا

...

منى كريم بدات تقرا

الحالة حالة قالت السنة نجيب الباك

..

فجأة ...حبس كلش

المهم منقراش ... يا جدك ولات تدخل للكوزينة ...

وتنوع ...

حزموني ورزموني وسايسوني لنطيح

في الليسي

تقرا وتقول نروح للدار ونحط نقرا

من بعد مدة

تحسب في الوقت وكتاه تصوني الساعة

باه تروح للدار

...

ولات تخاف تكون وحدها في الطريق ...

ولا تروح تقرا وحدها

منى كريم متشاركش في القسم عندها الاجابة وساكت ..

...

منى كريم من بعد مدة اخرى

نظمت وقتها

حابت تقرا وعندها العزيمة تحط تقرا

تيه في حوايج خرين

منى كريم كانت تنوض تقرا على 5

ضك ترقد على 10تنوض على 7

نهار تقرا ونهار متقراش 8





....

منى كريم تاايهة مابين

كلام ربي وواش راهي حابة

علابالهي بلي لازم تبع كلام ربي لانو هو لي راح يوصلها لواش تحب

لكن المشكل ساعة تبع عشر تخلي

...

والمشكل الاكبر لي بكاها الليالي

وسهرها ...

وقتل فيها لحياة

هو الوسواس

.....

كلمة تجبد كلمة

توصل لكلمة اكبر

...

ولات تظل في اليوتيوب مع الداعية نايك

...

حتاه جا النهار وعرفت بلي هو مجرد وسواس ويروح بالاستعاذة من الشيطان

...

المشكل ... هي مش مسامحة روحها

...

وتظال تجلد فيها

...

راحت تاني لليوتيوب

تتفرج في ابراهيم الفقي

..

ومعتز مطر

وغيره

باه تتصالح مع ماضيها

...

وهنا وقتها راهي يضيع

...

تحط تقرا تلقا روحها شاردة في الماضي وتبكي

..

...

وهنا عرفت منى كريم

بلي راهي حابت تتبدل من يومها

...

مش حابة تتعب

...

ترقد تنوض تلقا روحها

في عفة مريم وطهارة ايزيس

....

منى كريم ظهرلها مشكل تاني

....

هو كل تصرف ديرو اه هذا حرام

ربي قال هكا

...

راني تايهة بين لحلال ولحرام

بين الماضي والحاضر

بين قلبي وعقلي

...

بين منى وهديل

وهذي لخرة قصة اخرى

كون نحكيها تريوني بالرصاص ههههه

...

مشكلتي ولا منعرف وين نصنفها

انو مهما صرالي نضحك

الشي لي خلا امي تقولي معندكش قلب

....

وولات هي ولا واحد اوخر

ميهتموش لهدرتهم لي يخرجوها في

حقي عمبالهم بلي مش حنزعف

نزعف

ونخبي

وننسا ويجي نهار ونتذكر ونبات نبكي

عندي الاحساس بعد فوات الاوان ههههه

كيما واحد النهار انا وابي

كنا نقصرو عادي





قالي ههههه هو قالها بتمسخيرة

(بمزاح)

قالي اسكتي ولا نشكي بيك لبوليس

وكان قالها قبل ليا وهو مزعف مش مني

من امور هكا

المهم انا سكت وهو قعد يضحك

وانا تهت وتفكرة ذاك النهار

وقعدت نبكي

ومهدرتش معاه يومين

هو صح سامحتو بصح منعرف كيفاه نشرحلكم

...

أمممم

فهمتوني كيفاه

...

وراح تقولو وراح تقولو

راني متوقعت غير الاسوء في ردودكم

لكم حرية التعبير هه

ذك راح ننشر وشي راه يقولي ياك لازم تحكي وتشكي غي لربي

ياك كذا

ياك تسقسي غير ربي على الحل

لمشاكلك

..

لازم مطيحيش لازم متضعفيش

لازم متنكسريش

لازم كذا

لازم كذا

....

هكذا راح تغلبك الدنيا عند اول مشكل

تروحي تبكي عند منتدى اللمة

....

والله والله والله

راح نهبل

ولات الشقيقة متخطينيش مرة

ها ذك هدرت هكا

ذاك شي قالي الناس عندهم السرطان وماداروش كيفك

الناس عنهم عشرات المشاكل وماقالوش كيما راكي تقولي ولا شكاو لواحد

اذا راكم فاهمين فهموني

انا منيش فاهمة !?!?!!





ملاحظة :

عندي ازمة ثقة

نشك في كل حاجة

واي حاجة وفي كل عبد واي