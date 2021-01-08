إشراقة ...

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اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,681
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المنكرات التي لم يستطع
المؤمن إزالتها ،عليه أن
يحفظ في نفسه بذور
بغضها وإنكارها ويتعاهد
ذلك البغض بالسقي و
الرعاية حتى لا يموت مع
طول الإلف، احذر أن تسمح
للطفل بداخلك أن يموت
جميل هو النضوج ،ولكن
الطفل بداخلك ألذ ،استخرجه
بين اللحظة والأخرى أعد له
النبض تستعد لذة الحياة ،
افعل الخير وليقع حيث يقع،
فإن وقع في أهله فهم أهله،
وإن وقع في غير أهله فأنت
أهله ،قول:لاحول ولا قوة إلا
بالله، مقدرة هائلة على تبديل
الأحوال، إقرارك بأن القوة و
التوفيق والتسيير والتقدم ما
كان لذكاء او نباهة فيك، بل
إنما الأمر كله أنك نلت مانلت
بقوة وبفضله، اللهم إني أبرأ
إليك من حولي وقوتي وعلمي
إلى حولك وقوتك وعلمك فأعني،
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,931
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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