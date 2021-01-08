إشراقة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

المنكرات التي لم يستطع

المؤمن إزالتها ،عليه أن

يحفظ في نفسه بذور

بغضها وإنكارها ويتعاهد

ذلك البغض بالسقي و

الرعاية حتى لا يموت مع

طول الإلف، احذر أن تسمح

للطفل بداخلك أن يموت

جميل هو النضوج ،ولكن

الطفل بداخلك ألذ ،استخرجه

بين اللحظة والأخرى أعد له

النبض تستعد لذة الحياة ،

افعل الخير وليقع حيث يقع،

فإن وقع في أهله فهم أهله،

وإن وقع في غير أهله فأنت

أهله ،قول:لاحول ولا قوة إلا

بالله، مقدرة هائلة على تبديل

الأحوال، إقرارك بأن القوة و

التوفيق والتسيير والتقدم ما

كان لذكاء او نباهة فيك، بل

إنما الأمر كله أنك نلت مانلت

بقوة وبفضله، اللهم إني أبرأ

إليك من حولي وقوتي وعلمي

إلى حولك وقوتك وعلمك فأعني،