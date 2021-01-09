,عيد ميلاد سعيد كلبوبتي 😋😋 كيكة من صنعي

السلام عليكوازول ولن نزول سوف نبقى هنا الى ان يقبض ملك الموت ارواحنا باذن المولىاحم ... انا واعوذ بالله من كلمة انا .. دخلت للكوزينةودرت كوكي كيما سماها خويا هههههالمقاديرزوج بيضاتمغرفة قهوة غبرةرشة ملح ..فانينص كاس سكرواضربيهم بالخلاط اليدوي ولا منعرف واش يسموهزيدي بشوة كاس زيت ... وكاس حليبديري زوج كيسان فرينة وثلاث مغارف كاكاو ووحدة ومغرفة صغيرة خميرة كيمائيةولوحي يطيبالكريم شونتي بالطبع نص كاس حليب وكاس شونتي وكي تطلع شوي ديري مغرفة كاكاوكي طيب الكيكة شربيها بكاس حليب بارد فيه شوي كاكاووديري من فوقها لكريم شونتيوشيكولا (يمي يمي) ترا كيفاه حكمة في روحي ومكليتش نصها احم ... في حمام مائي وديريها من لفوقخليها تبرد وقدميها...هي الكعكة بمناسبة دخول اختي عامها 23 ومش هنا راهي تقراوخارج الولاية نقولها من هذا المنبر ربي يطول في عمرك ويهليك ليا كلبوبتي وصح عمري قتهالك مي نحبببك بزااف بزااافسمعة التمراق نتع سي السيد مي تحديتو وكلا في لخر يس يسومتخافيش حقك راني كليتو ... هههههان شاء الله تعجبكم ...H.G