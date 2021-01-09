,عيد ميلاد سعيد كلبوبتي 😋😋 كيكة من صنعي

منى كريم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
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السلام عليكو
ازول ولن نزول سوف نبقى هنا الى ان يقبض ملك الموت ارواحنا باذن المولى
احم ... انا واعوذ بالله من كلمة انا .. دخلت للكوزينة
ودرت كوكي كيما سماها خويا ههههه
المقادير
زوج بيضات
مغرفة قهوة غبرة
رشة ملح ..فاني
نص كاس سكر
واضربيهم بالخلاط اليدوي ولا منعرف واش يسموه
زيدي بشوة كاس زيت ... وكاس حليب
ديري زوج كيسان فرينة وثلاث مغارف كاكاو ووحدة ومغرفة صغيرة خميرة كيمائية
ولوحي يطيب
الكريم شونتي بالطبع نص كاس حليب وكاس شونتي وكي تطلع شوي ديري مغرفة كاكاو
كي طيب الكيكة شربيها بكاس حليب بارد فيه شوي كاكاو
وديري من فوقها لكريم شونتي
وشيكولا (يمي يمي) ترا كيفاه حكمة في روحي ومكليتش نصها احم ... في حمام مائي وديريها من لفوق
خليها تبرد وقدميها
...
هي الكعكة بمناسبة دخول اختي عامها 23 ومش هنا راهي تقرا
وخارج الولاية نقولها من هذا المنبر ربي يطول في عمرك ويهليك ليا كلبوبتي وصح عمري قتهالك مي نحبببك بزااف بزاااف
سمعة التمراق نتع سي السيد مي تحديتو وكلا في لخر يس يس
ومتخافيش حقك راني كليتو ... ههههه
ان شاء الله تعجبكم ...
H.G
ازول ولن نزول سوف نبقى هنا الى ان يقبض ملك الموت ارواحنا باذن المولى
احم ... انا واعوذ بالله من كلمة انا .. دخلت للكوزينة
ودرت كوكي كيما سماها خويا ههههه
المقادير
زوج بيضات
مغرفة قهوة غبرة
رشة ملح ..فاني
نص كاس سكر
واضربيهم بالخلاط اليدوي ولا منعرف واش يسموه
زيدي بشوة كاس زيت ... وكاس حليب
ديري زوج كيسان فرينة وثلاث مغارف كاكاو ووحدة ومغرفة صغيرة خميرة كيمائية
ولوحي يطيب
الكريم شونتي بالطبع نص كاس حليب وكاس شونتي وكي تطلع شوي ديري مغرفة كاكاو
كي طيب الكيكة شربيها بكاس حليب بارد فيه شوي كاكاو
وديري من فوقها لكريم شونتي
وشيكولا (يمي يمي) ترا كيفاه حكمة في روحي ومكليتش نصها احم ... في حمام مائي وديريها من لفوق
خليها تبرد وقدميها
...
هي الكعكة بمناسبة دخول اختي عامها 23 ومش هنا راهي تقرا
وخارج الولاية نقولها من هذا المنبر ربي يطول في عمرك ويهليك ليا كلبوبتي وصح عمري قتهالك مي نحبببك بزااف بزاااف
سمعة التمراق نتع سي السيد مي تحديتو وكلا في لخر يس يس
ومتخافيش حقك راني كليتو ... ههههه
ان شاء الله تعجبكم ...
H.G