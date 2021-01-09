أمازيغ بلى .. ولكن مسلمون！

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

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كتبها أبو ميمونة منور عشيش

أمازيغ بلى .. ولكن مسلمون


بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتّقين، ولا عدوان إلّا على الظّالمين، وأصلّي وأسلّم على المبعوث بالحقّ المبين، وآله وصحبه والتّابعين، أمّا بعد:

أمازيغ بلى .. ولكن مسلمون！
لَنَا وَطَنًا فِي وَجْهِ كُلِّ مُفَاخِرِأَمَازِيغُ لَا نَرْضَى بِغَيْرِ الجَزَائِرِ
عَنِ العِرْضِ نَرْضَى القَتْلَ دُونَ الحَرَائِرِأَمَازِيغُ أَحْرَارٌ نُدَافِعُ بِالقَنَا
وَلَا الرُّومَ قَارَعْنَا جُيُوشَ القَيَاصِرِأَمَازِيغُ لَمْ نَخْشَ الفَرَاعِنَ فِي الوَغَى
وَنَحْمِي الحِمَى بِالمُرْهَفَاتِ البَوَاتِرِنُجِيرُ فَيُمْسِي المُسْتَجِيرُ بِمَنْعَةٍ
وَنَصْبِرُ عِنْدَ الطَّعْنِ صَبْرَ القَسَاوِرِرَآنَا العِدَى قَوْمًا نُحِبُّ لِقَاءَهُمْ
نَمُوتُ وَلَا نَرْضَى بِعَيْشِ الأَصَاغِرِوَنُسْرِعُ لَا نَخْشَى المَنِيَّةَ نَحْوَهُمْ
تَوَلَّوا وَقَالُوا : وَيْحَكُمْ مِنْ بَرَابِرِ！فَلَمَّا رَدَدْنَاهُمْ عَنِ الأَرْضِ عَنْوَةً
مِنَ العُرْبِ أَقْحَاحٌ كِرَامُ العَنَاصِرِأَتَانَا رِجَالٌ بَعْدَ هَذَا أَمَاجِدٌ
لِخَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ رَأْسِ المَفَاخِرِأَتَوْنَا دُعَاةً حَامِلِينَ شَرِيعَةً
وَلَكِنْ أَطَعْنَا اللَّهَ مُبْلِي السَّرَائِرِرَضِينَا بِدِينِ اللَّهِ لَا خَوْفَ بَطْشِهِمْ
وَكُنَّا لِدِينِ اللَّهِ مِنْ خَيْرِ نَاصِرِفَسِرْنَا نَشُقُّ البَحْرَ نَنْشُرُ دِينَهُ
مَشَيْنَا إِلَيْهَا فَوْقَ خَيْلٍ ضَوَامِرِفَسَائِلْ بِنَا يَا صَاحِ أَنْدَلُسًا وَقَدْ
فَلَا عَوْدَ إِلَّا بَعْدَ حَمْلِ البَشَائِرِجَعَلْنَا لَهِيبَ النَّارِ يَأْكُلُ سُفْنَنَا
تَدِينُ بِدِينِ الحَقِّ فَوْقَ المَنَابِرِفَأَمْسَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ أَنْدَلُسٌ لَنَا
فَحُزْنَا بِهَذَا الدِّينِ كُلَّ المَآثِرِأَمَازِيغُ عُرِّبْنَا بِدِينِ مُحَمَّدٍ
لِنَنْسَى لِسَانًا كَامِنًا فِي الضَّمَائِرِكَسَبْنَا بِحَمْدِ اللَّهِ ضَادًا وَلَمْ نَكُنْ
تَسِيرَانِ فِي أُنْسٍ بِغَيْرِ تَنَافُرِهُمَا لُغَتَانِ الضَّادُ ثُمَّ لِسَانُنَا
أَزَاحُوا بِنُورِ الحَقِّ بُهْمَ الدَّيَاجِرِجَزَى اللَّهُ عَنَّا العُرْبَ خَيْرَ جَزَائِهِ
فَكَانُوا لَنَا مِثْلَ النُّجُومِ الزَّوَاهِرِأَتَوْنَا وَلَيْلُ الشِّرْكِ مُرْخٍ سُدُولَهُ
وَكُنَّا كَأَمْوَاتٍ بِغَيْرِ مَقَابِرِأَتَوْنَا فَأَحْيَوْنَا بِشَرْعِ نَبِيِّنَا
جَهُولٍ غَبِيٍّ أَوْ حَسُودٍ مُكَابِرِفَلَا يَجْحَدُ الفَضْلَ العَمِيمَ لَهُمْ سِوَى
إِلَى حِقْبَةِ الأَوْثَانِ رَدَّ الجَزَائِرِ؟！فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ أَرَادُوا بِجَهْلِهِمْ
بِإِذْنِهِ نُسْقَى لَا بِقُدْرَةِ قَادِرِ！فَحَنُّوا إِلَى أَنْزَارَ قَالُوا هُوَ الَّذِي
سَتَزْهُو بِأَلْوَانِ الجَنَى وَالأَزَاهِرِ！فَأَنْزَارُ رَبُّ المَاءِ إِنْ جَادَ أَرْضُنَا
سَنُحْيِيهِ لَا نَرْضَى بِغَيْرِ يَنَايَرِ！وَقَالُوا لَنَا عِيدٌ نُبَارِكُ زَرْعَنَا
لِنَقْبَلَ تَسْفِيهَ الجُدُودِ الأَكَابِرِفَهَذِهِ عَادَاتُ الجُدُودِ وَلَمْ نَكُنْ
إِلَى نَاصِحٍ حَدْبٍ عَلَيْكُمْ مُحَاذِرِفَيَا قَوْمُ مَهْلًا وَلْتُصِيخُوا بِسَمْعِكُمْ
كَذَبْتُمْ لَعَمْرِي تِلْكَ صَفْقَةُ خَاسِرِأَنَرْضَى بَدِيلًا بَعْدَ دِينِ مُحَمَّدٍ؟！
لَقَدْ جَاءَ يَا قَوْمِي بِأَدْهَى الفَوَاقِرِفَمَنْ أَبْدَلَ التَّوْحِيدَ بِالشِّرْكِ بَعْدَهُ
وَلَا خَيْرَ فِي رَبٍّ مِنَ الصَّلْدِ قَاصِرِمُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ لَا بِإِلَهِكُمْ
وَكُلِّ إِلَهٍ عِنْدَ عُمْيِ البَصَائِرِكَفَرْتُ بِأَنْزَارٍ وَآمُونَ قَبْلَهُ
إِلَهٌ عَفُوٌّ عَنْ صُنُوفِ الكَبَائِرِوَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ
عَنِ النِّدِّ لَا يَحْتَاجُ نُصْرَةَ نَاصِرِسِوَى الشِّرْكِ لَا يَرْضَاهُ جَلَّ إِلَهُنَا
يُخَلِّدُهُمْ فِي النَّارِ تَخْلِيدَ كَافِرِيُعَذِّبُ أَهْلَ الشِّرْكِ بِالشِّرْكِ رَبُّنَا
عَلَى إِثْرِ صَوْمٍ مِنْ أَجَلِّ الشَّعَائِرِوَأَشْهَدُ أَنَّ العِيدَ يَوْمَانِ فِطْرُنَا
وَيَحْمَدُهُ أَهْلُ القُرَى وَالحَوَاضِرِفَنَفْرَحُ إِذْ تَمَّ الصِّيَامُ لِرَبِّنَا
هِيَ الحَجُّ طُوبَى لِامْرِئٍ فِي المَشَاعِرِوَثَانِيهِمَا الأَضْحَى فَيَتْلُو عِبَادَةً
وَتَهْتِفُ بِالتَّكْبِيرِ كُلُّ الحَنَاجِرِفَنَنْحَرُ لِلَّهِ الأَضَاحِي بِعِيدِنَا
وَيَا حَبَّذَا وَاللَّهِ يَوْمُ النَّحَائِرِفَيَا حَبَّذَا الفِطْرُ المُبَارَكُ إِنْ أَتَى
وَنُبْدِلُهُ جَهْلًا بِعِيدِ يَنَايَرِ؟！فَهَاذَانِ عِيدَانَا أَنَتْرُكُ شَرْعَنَا
كَمَنْ حَازَ بَعْدَ الدُّرِّ رَوْثَ الأَبَاعِرِ！فَمَنْ أَبْدَلَ التَّوْحِيدَ بِالشِّرْكِ وَيْحَكُمْ
لِنَرْضَى لِرَأْسِ المَالِ فِعْلَ المُقَامِرِهُوَ الدِّينُ رَأْسُ المَالِ حَقًّا وَلَمْ نَكُنْ
أَعَزُّ عَلَيْنَا مِنْ عُصُورٍ غَوَابِرِأَمَازِيغُ يَا قَوْمِي وَلَكِنَّ دِينَنَا
سَيَبْقَى هُوَ الإِسْلَامُ حَتَّى المَقَابِرِأَمَازِيغُ يَا قَوْمِي وَلَكِنَّ دِينَنَا
هذا؛ والله أعلم، وصلّى الله على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه وسلّم.

المصدر منتديات الابانة السلفية
 
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