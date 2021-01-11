من طرائف المتقعّرين في الكلام..

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
40
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
دخل أبو علقمة النحوي على أعْيَن الطبيب،فقال:إني أكلت من لحوم الجوازئ،وطسئتُ طسأة،فأصابني وجع بين الوابلة إلى دأية العنق،فلم يزل يربو وينمو حتى خالط الشراسيف،فهل
عندك دواء؟
قال نعم:خذ خَوْفقاً وسَرْبقًا ورقرقًا فاغسله واشربه بماء،فقال لا أدري ما تقول،قال ولا أنا دريت ماقلت..!
 
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