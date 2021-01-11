من طرائف المتقعّرين في الكلام..

أبو مارية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 40
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- سيدي بلعباس
- الجنس
- ذكر
دخل أبو علقمة النحوي على أعْيَن الطبيب،فقال:إني أكلت من لحوم الجوازئ،وطسئتُ طسأة،فأصابني وجع بين الوابلة إلى دأية العنق،فلم يزل يربو وينمو حتى خالط الشراسيف،فهل
عندك دواء؟
قال نعم:خذ خَوْفقاً وسَرْبقًا ورقرقًا فاغسله واشربه بماء،فقال لا أدري ما تقول،قال ولا أنا دريت ماقلت..!
عندك دواء؟
قال نعم:خذ خَوْفقاً وسَرْبقًا ورقرقًا فاغسله واشربه بماء،فقال لا أدري ما تقول،قال ولا أنا دريت ماقلت..!