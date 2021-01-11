من طرائف المتقعّرين في الكلام..

دخل أبو علقمة النحوي على أعْيَن الطبيب،فقال:إني أكلت من لحوم الجوازئ،وطسئتُ طسأة،فأصابني وجع بين الوابلة إلى دأية العنق،فلم يزل يربو وينمو حتى خالط الشراسيف،فهل

عندك دواء؟

قال نعم:خذ خَوْفقاً وسَرْبقًا ورقرقًا فاغسله واشربه بماء،فقال لا أدري ما تقول،قال ولا أنا دريت ماقلت..!