8 من فنون الرد و القصف اصمت من حولك

رد عليه



ربي عطالك فم باش تعرفي ونت تحلييه و او ونتا تبلعيه ماشي تبقاي حالتو كما المهبول

2- اذا واحد قالك اضربني لاك ساجي اضرب

رد عليه



الرفق بالحيوان واجب

3-اذا واحد قالك غبي

رد عليه



احدثك بمستوى عقلك

4-اذا قالك واحد انتي متكبرة و حاسبة روحك

رد عليه



ليست غلطتي انك تشوف روحك صغير عليا

5- اذا وحدت عيبة على الماكلة الخاصة بيكم

رد عليها

منيش خبيرة بصح واقيلا لازملك طبيبة تاع عيون لعيونك المسخين

6- اذا كاش واحد بدا يتفاخر قدامك و يشكر روحو

ردي عليه



مديريش روحك ملاك بلا جناحتين و نتي في الاصل كلب بلا ذيل

7- اذا شخص ققالك اكرهك

رد عليه

الخدم دائما ما يكرهون اسيادهم

8- اذا شخص قالك متقدريش تعيشي من دوني

رد عليه



مزية هذا وين عرفتك انك حذائي

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتهاليوم سترد على اهانتك بذكاء لا سب و لا شتم و ستكتسبون احتراملنبدأ1- ذا قلك واحد .....ربي عطاني فم باه نحلو ماشي نبلعو