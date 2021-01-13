8 من فنون الرد و القصف اصمت من حولك

PRENNSEE89521
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اليوم سترد على اهانتك بذكاء لا سب و لا شتم و ستكتسبون احترام
لنبدأ
1- ذا قلك واحد .....ربي عطاني فم باه نحلو ماشي نبلعو رد عليه ربي عطالك فم باش تعرفي ونت تحلييه و او ونتا تبلعيه ماشي تبقاي حالتو كما المهبول
2- اذا واحد قالك اضربني لاك ساجي اضرب رد عليه الرفق بالحيوان واجب
3-اذا واحد قالك غبي رد عليه احدثك بمستوى عقلك
4-اذا قالك واحد انتي متكبرة و حاسبة روحك رد عليه ليست غلطتي انك تشوف روحك صغير عليا
5- اذا وحدت عيبة على الماكلة الخاصة بيكم رد عليها منيش خبيرة بصح واقيلا لازملك طبيبة تاع عيون لعيونك المسخين
6- اذا كاش واحد بدا يتفاخر قدامك و يشكر روحو ردي عليه مديريش روحك ملاك بلا جناحتين و نتي في الاصل كلب بلا ذيل
7- اذا شخص ققالك اكرهك رد عليه الخدم دائما ما يكرهون اسيادهم
8- اذا شخص قالك متقدريش تعيشي من دوني رد عليه مزية هذا وين عرفتك انك حذائي
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته