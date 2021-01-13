8 من فنون الرد و القصف اصمت من حولك

PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اليوم سترد على اهانتك بذكاء لا سب و لا شتم و ستكتسبون احترام
لنبدأ
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1- ذا قلك واحد .....ربي عطاني فم باه نحلو ماشي نبلعو رد عليه ربي عطالك فم باش تعرفي ونت تحلييه و او ونتا تبلعيه ماشي تبقاي حالتو كما المهبول
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2- اذا واحد قالك اضربني لاك ساجي اضرب رد عليه الرفق بالحيوان واجب
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3-اذا واحد قالك غبي رد عليه احدثك بمستوى عقلك
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4-اذا قالك واحد انتي متكبرة و حاسبة روحك رد عليه ليست غلطتي انك تشوف روحك صغير عليا
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5- اذا وحدت عيبة على الماكلة الخاصة بيكم رد عليها منيش خبيرة بصح واقيلا لازملك طبيبة تاع عيون لعيونك المسخين
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6- اذا كاش واحد بدا يتفاخر قدامك و يشكر روحو ردي عليه مديريش روحك ملاك بلا جناحتين و نتي في الاصل كلب بلا ذيل
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7- اذا شخص ققالك اكرهك رد عليه الخدم دائما ما يكرهون اسيادهم
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8- اذا شخص قالك متقدريش تعيشي من دوني رد عليه مزية هذا وين عرفتك انك حذائي
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و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,151
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فار إلى الله
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ذكر
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاتهوبعد
موضوع رائع جدا سلمت يمناك علالطرح الرائع والمميز جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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