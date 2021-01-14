لايكف ان تبدع :

الى كل "فنيان" في هذا الوطن

الى كل متشكي يردد في كل مجلس ( انا درت خدمة روعة لكن واحد ما عبرني)

الى كل استاذ وباحث يوجه اصابع الاتهام الى المؤسسات الاقتصادية بأنها لا تقيم جهود بحثه.

اقول لكل هؤلاء.اذا كان الله تعالى جل في علاه، اصطفى من عباده الاخيار، وكلفهم بنقل رسائله، وتبيين طريق الهدى للخلق وسبيل الرشد.الله تعالى وهو الغني، لم يكتف بقول كن فيكن وجعل الحق والنور ينزل الى الارض وفق قاعدة الحركة والجهد. عبر رسله لتبيين انه الحق، وانه الرب، وانه الاله الذي يجب ان يعبد دون سواء.ولمن لم يفقه حديثي انتقل الى مثال اقرب الى الواقع واوضح ، فأقول، أن بعض "الفحلات" تجتهدن في اعداد اصناف من الحلوى، وتعرضن منتوجاتها على أكثر من محل لتسويقه. لانهن يعلمن انهن لو بقين بين جدران البيت لما عرف احد بمهارتهن..فتحركن ليصلن الى قلب وبطن وجيب الزبون.

مخ الهدرة: لا يكفِ ان تبدع في عملك بل يجب ان تجتهد في تسويقه .