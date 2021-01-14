حسن الظنّ مفتاح راحة البال..

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..



قال توماس هوبز : (ا لإنسان ذئب لأخيه الإنسان ) ..



لقد جعل بعض النّاس هذه الكلمة منهجا يعاملون به غيرهم ، و ميازانا يزِنون به نيّات من يخالطهم ، حتّى أن بعضنا جعل إزار حسن الظنّ مِزقا ، ونصب العداوة للناس أجمعين



فقط لأنه تعرض لخذلان صديق ، إو خيانة حبيب ، أو لطمته الدنيا على وجهه لطمة رجّت دماغه رجّا ما عاد بعدها يميّز بين العدوّ و الصديق بل جعلهم سواء ظلما و جهلا..!



فحسنَ الظن يا ترجو لقاء الله و طيبَ المعشر يا من تريد الجنة و الرفقَ و اللينَ يا من تروم صحبة رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفردوس الأعلى..



-عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول: (( ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حُرْمَتك. والذي نفس محمَّد بيده، لحُرْمَة المؤمن أعظم عند الله حرْمَة منكِ، ماله ودمه، وأن نظنَّ به إلَّا خيرًا )) رواه ابن ماجه (785).