حسن الظنّ مفتاح راحة البال..

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..

قال توماس هوبز : (الإنسان ذئب لأخيه الإنسان) ..

لقد جعل بعض النّاس هذه الكلمة منهجا يعاملون به غيرهم ، و ميازانا يزِنون به نيّات من يخالطهم ، حتّى أن بعضنا جعل إزار حسن الظنّ مِزقا ، ونصب العداوة للناس أجمعين

فقط لأنه تعرض لخذلان صديق ، إو خيانة حبيب ، أو لطمته الدنيا على وجهه لطمة رجّت دماغه رجّا ما عاد بعدها يميّز بين العدوّ و الصديق بل جعلهم سواء ظلما و جهلا..!

فحسنَ الظن يا ترجو لقاء الله و طيبَ المعشر يا من تريد الجنة و الرفقَ و اللينَ يا من تروم صحبة رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفردوس الأعلى..

-عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول: (( ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حُرْمَتك. والذي نفس محمَّد بيده، لحُرْمَة المؤمن أعظم عند الله حرْمَة منكِ، ماله ودمه، وأن نظنَّ به إلَّا خيرًا )) رواه ابن ماجه (785).
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,966
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين ، لي رجعة إن شاء الله للموضوع
 
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