حسن الظنّ مفتاح راحة البال..

أبو مارية
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
قال توماس هوبز : (الإنسان ذئب لأخيه الإنسان) ..
لقد جعل بعض النّاس هذه الكلمة منهجا يعاملون به غيرهم ، و ميازانا يزِنون به نيّات من يخالطهم ، حتّى أن بعضنا جعل إزار حسن الظنّ مِزقا ، ونصب العداوة للناس أجمعين
فقط لأنه تعرض لخذلان صديق ، إو خيانة حبيب ، أو لطمته الدنيا على وجهه لطمة رجّت دماغه رجّا ما عاد بعدها يميّز بين العدوّ و الصديق بل جعلهم سواء ظلما و جهلا..!
فحسنَ الظن يا ترجو لقاء الله و طيبَ المعشر يا من تريد الجنة و الرفقَ و اللينَ يا من تروم صحبة رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفردوس الأعلى..
-عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول: (( ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حُرْمَتك. والذي نفس محمَّد بيده، لحُرْمَة المؤمن أعظم عند الله حرْمَة منكِ، ماله ودمه، وأن نظنَّ به إلَّا خيرًا )) رواه ابن ماجه (785).
قال توماس هوبز : (الإنسان ذئب لأخيه الإنسان) ..
لقد جعل بعض النّاس هذه الكلمة منهجا يعاملون به غيرهم ، و ميازانا يزِنون به نيّات من يخالطهم ، حتّى أن بعضنا جعل إزار حسن الظنّ مِزقا ، ونصب العداوة للناس أجمعين
فقط لأنه تعرض لخذلان صديق ، إو خيانة حبيب ، أو لطمته الدنيا على وجهه لطمة رجّت دماغه رجّا ما عاد بعدها يميّز بين العدوّ و الصديق بل جعلهم سواء ظلما و جهلا..!
فحسنَ الظن يا ترجو لقاء الله و طيبَ المعشر يا من تريد الجنة و الرفقَ و اللينَ يا من تروم صحبة رسول الله صلى الله عليه و سلم في الفردوس الأعلى..
-عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول: (( ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حُرْمَتك. والذي نفس محمَّد بيده، لحُرْمَة المؤمن أعظم عند الله حرْمَة منكِ، ماله ودمه، وأن نظنَّ به إلَّا خيرًا )) رواه ابن ماجه (785).