المبسس او لبراج 😀😀 ☕☕

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
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السلامــ علــيكـم ورحــمة الله وبركــاته‍....

لماويين لماويات
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منتدى
اللمة الجزائرية
منورين جميعاا

في هذا الموضوع راح نشارككم وصفة
البراج او المبسس

على السريع ويوجد بكميات يرة في وقت يسير


المقادير :
ثلاث كيلات سميد متوسط
كيلة زيت او ليدام
تقريباا كيلة ماء لجمع العجينة
ملح حسب الحاجة
ملعقة سكر
رشة ماء الزهر




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طبعاا ماء زهر اختيارى
وهو اضافة من الوالدة اللى تحب تضيفووا للبراج بشكل خاص



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نوجد تمر
نفورو ا وبعدها نحطلوا ملعقة زبدة ورشة قرفة


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ملاحظة:
العجينة
لاتعجن تتبسس برك كيما تاع المقروط

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ونطيبووا نار متوسطة على الطاجين يكون مسخن مسبقاا
😀😀😀😀😀😀



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ولى يحبووا معسل
اتفضلووا
☺☺☺☺
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ولى يحبووا مع فنجان قهوة
من براس للكاس
اتفضلووا مناا
😀😀😀😀
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😃😃😃😃
هذا كان موضوعى
ان شاء الله ينال اعجابكم او البعض من استحسانكم
لكل من مر من هنااا
** نورت **

الى ملتقي اخر
دمتم في رعاية الله وحفظه

مطبخ:

Quēēñ Õõõõf grīēf

 
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