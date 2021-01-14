المبسس او لبراج 😀😀 ☕☕

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
- المشاركات
- 3,923
- النقاط
- 2,491
- محل الإقامة
- من قلب الاحزان
- الجنس
- أنثى
السلامــ علــيكـم ورحــمة الله وبركــاته....
لماويين لماويات
ورواد
منتدى
اللمة الجزائرية
منورين جميعاا
في هذا الموضوع راح نشارككم وصفة
البراج او المبسس
على السريع ويوجد بكميات يرة في وقت يسير
المقادير :
ثلاث كيلات سميد متوسط
كيلة زيت او ليدام
تقريباا كيلة ماء لجمع العجينة
ملح حسب الحاجة
ملعقة سكر
رشة ماء الزهر
طبعاا ماء زهر اختيارى
وهو اضافة من الوالدة اللى تحب تضيفووا للبراج بشكل خاص
نوجد تمر
نفورو ا وبعدها نحطلوا ملعقة زبدة ورشة قرفة
ملاحظة:
العجينة
لاتعجن تتبسس برك كيما تاع المقروط
ونطيبووا نار متوسطة على الطاجين يكون مسخن مسبقاا
ولى يحبووا معسل
اتفضلووا
ولى يحبووا مع فنجان قهوة
من براس للكاس
اتفضلووا مناا
هذا كان موضوعى
ان شاء الله ينال اعجابكم او البعض من استحسانكم
لكل من مر من هنااا
** نورت **
الى ملتقي اخر
دمتم في رعاية الله وحفظه
مطبخ:
Quēēñ Õõõõf grīēf