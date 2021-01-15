تغيير الحياة نحو الأفضل في أربع خطوات

أشكركم أخي إلياس على تعليقاتكم الايجابية التي تمدنا بالطاقة الايجابية لأننا عندنا هدف سامي في الحياة و هو إيصال رسالة التفاؤل و الايجابية للناس و إرشادهم للطريق المؤدية لذلك لأنهم ضاعوا وراء خدع الاعلام الذي يجذر فيهم السلبية و قلة الثقة في النفس و الشكوك حتى صاروا ينامون و يستيقظون بدون رؤية و لا هدف في الحياة فصدقت عليهم المقولة الشهيرة: " ما أشبه البارحة باليوم ".