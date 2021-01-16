xavihichem2424
:: عضو منتسِب ::
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- 3
نماذج أسئلة اختبار الدكتوراه كافة التخصصات
السلام عليكم متابعي منتديات اللمة الجزائرية نظرا لطلب متابعينا ومن اجل المساعدة في التحضير لمسابقة الدكتوراه للسنة الدراسية 2021 جمعنا لكم أسئلة مسابقات دكتوراه في عدة تخصصات لسنوات سابقة وعلى مستوى مختلف ولايات الوطن ، على شكل مجموعة صور وايضا على شكل pdf او ملف RAR جاهز للتحميل المباشر كل حسب حاجته وطريقته المثلى
نماذج أسئلة مسابقة الدكتوراه ملفات rar
– المجموعة الأولى اضغط هنا
– المجموعة الثانية (قانون) اضغط هنا
– المجموعة الثالثة:
السلام عليكم متابعي منتديات اللمة الجزائرية نظرا لطلب متابعينا ومن اجل المساعدة في التحضير لمسابقة الدكتوراه للسنة الدراسية 2021 جمعنا لكم أسئلة مسابقات دكتوراه في عدة تخصصات لسنوات سابقة وعلى مستوى مختلف ولايات الوطن ، على شكل مجموعة صور وايضا على شكل pdf او ملف RAR جاهز للتحميل المباشر كل حسب حاجته وطريقته المثلى
نماذج أسئلة مسابقة الدكتوراه ملفات rar
– المجموعة الأولى اضغط هنا
– المجموعة الثانية (قانون) اضغط هنا
– المجموعة الثالثة: