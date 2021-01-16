xavihichem2424
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اجور عمال قطاع الصحة وشبه الطبي في الجزائر جديدة
السلام عليكم متابعي منتدى اللمة الجزائرية لاجظنا كثرة البحث والاسئلة حول رواتب واجور قطاعات عديدة كالصحة والتربية لذلك نقدم لكم في هذا الموضوع الذي يوضح بالتفصيل الرواتب من كشوفات جديدة لغالبية العاملين في قطاع الصحة والشبه الطبي
راتب ممرض ممتاز للصحة العمومية شعبة العلاج
كشف الراتب لممرض ممتاز للصحة العمومية شعبة العلاج 45596.52 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل بالتفصيل
راتب ممرض متخصص للصحة العمومية شعبة العلاج
كشف الراتب لممرض متخصص للصحة العمومية شعبة العلاج 43164.96 دج الصورة التالية توضح الراتب بالتفصيل
راتب ممرض للصحة العمومية شعبة العلاج
كشف الراتب لممرض للصحة العمومية شعبة العلاج 38577.96 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
راتب ممرض حاصل على شهادة دولة شعبة العلاج
كشف الراتب لممرض حاصل على شهادة دولة شعبة العلاج 32297.04 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
راتب مساعد جراح اسنان للصحة العمومية
كشف الراتب لمساعد جراح اسنان للصحة العمومية 30560.08 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
راتب عون رعاية الاطفال للصحة العمومية
كشف الراتب لعون رعاية الاطفال للصحة العمومية 30560.08 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
راتب جراح اسنان عام
كشف الراتب لجراح اسنان عام 43523.38 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
راتب صيدلي عام
كشف الراتب لصيدلي عام 43525.38 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
راتب طبيب عام من الدرجة السادسة
كشف الراتب لطبيب عام من الدرجة السادسة 66778.24 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
راتب طبيب عام موظف جديد
كشف الراتب لطبيب عام موظف جديد 53422.97 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
السلام عليكم متابعي منتدى اللمة الجزائرية لاجظنا كثرة البحث والاسئلة حول رواتب واجور قطاعات عديدة كالصحة والتربية لذلك نقدم لكم في هذا الموضوع الذي يوضح بالتفصيل الرواتب من كشوفات جديدة لغالبية العاملين في قطاع الصحة والشبه الطبي
راتب ممرض ممتاز للصحة العمومية شعبة العلاج
كشف الراتب لممرض ممتاز للصحة العمومية شعبة العلاج 45596.52 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل بالتفصيل
كشف الراتب لممرض متخصص للصحة العمومية شعبة العلاج 43164.96 دج الصورة التالية توضح الراتب بالتفصيل
كشف الراتب لممرض للصحة العمومية شعبة العلاج 38577.96 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
كشف الراتب لممرض حاصل على شهادة دولة شعبة العلاج 32297.04 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
كشف الراتب لمساعد جراح اسنان للصحة العمومية 30560.08 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
كشف الراتب لعون رعاية الاطفال للصحة العمومية 30560.08 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
كشف الراتب لجراح اسنان عام 43523.38 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
كشف الراتب لصيدلي عام 43525.38 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
كشف الراتب لطبيب عام من الدرجة السادسة 66778.24 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل
كشف الراتب لطبيب عام موظف جديد 53422.97 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل