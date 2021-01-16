اجور عمال قطاع الصحة وشبه الطبي في الجزائر جديدة

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xavihichem2424

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جويلية 2016
المشاركات
66
النقاط
3
اجور عمال قطاع الصحة وشبه الطبي في الجزائر جديدة
السلام عليكم متابعي منتدى اللمة الجزائرية لاجظنا كثرة البحث والاسئلة حول رواتب واجور قطاعات عديدة كالصحة والتربية لذلك نقدم لكم في هذا الموضوع الذي يوضح بالتفصيل الرواتب من كشوفات جديدة لغالبية العاملين في قطاع الصحة والشبه الطبي

راتب ممرض ممتاز للصحة العمومية شعبة العلاج
كشف الراتب لممرض ممتاز للصحة العمومية شعبة العلاج 45596.52 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل بالتفصيل

راتب ممرض متخصص للصحة العمومية شعبة العلاج
كشف الراتب لممرض متخصص للصحة العمومية شعبة العلاج 43164.96 دج الصورة التالية توضح الراتب بالتفصيل

راتب ممرض للصحة العمومية شعبة العلاج
كشف الراتب لممرض للصحة العمومية شعبة العلاج 38577.96 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل

راتب ممرض حاصل على شهادة دولة شعبة العلاج
كشف الراتب لممرض حاصل على شهادة دولة شعبة العلاج 32297.04 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل

راتب مساعد جراح اسنان للصحة العمومية
كشف الراتب لمساعد جراح اسنان للصحة العمومية 30560.08 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل

راتب عون رعاية الاطفال للصحة العمومية
كشف الراتب لعون رعاية الاطفال للصحة العمومية 30560.08 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل

راتب جراح اسنان عام
كشف الراتب لجراح اسنان عام 43523.38 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل

راتب صيدلي عام
كشف الراتب لصيدلي عام 43525.38 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل

راتب طبيب عام من الدرجة السادسة
كشف الراتب لطبيب عام من الدرجة السادسة 66778.24 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل

راتب طبيب عام موظف جديد
كشف الراتب لطبيب عام موظف جديد 53422.97 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل

 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,019
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك على المعلومات القيمة التي اضافت إلى المنتدى روعة في طرحك المميز والرائع جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين ان شاء الله يستفيد منه كل من يريده
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
31
النقاط
3
العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
خويا علاه راك ديرنا في المشاكل ,,,,,,,,,,,قاع حياتي وانا نبلعط جيت انت دروك في دقيقة فضحت كل شئ

راني غير نزعق ,,,,,,,بصح احكي في كل شئ غير الراتب سعفني اخطيك منه ,,,,,,,تسمع مالا يرضيك وان لم يكن في وجهك سيكون في ضهرك
 
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