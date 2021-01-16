اجور عمال قطاع الصحة وشبه الطبي في الجزائر جديدة

راتب ممرض ممتاز للصحة العمومية شعبة العلاج

راتب ممرض متخصص للصحة العمومية شعبة العلاج

راتب ممرض للصحة العمومية شعبة العلاج

راتب ممرض حاصل على شهادة دولة شعبة العلاج

راتب مساعد جراح اسنان للصحة العمومية

راتب عون رعاية الاطفال للصحة العمومية

راتب جراح اسنان عام

راتب صيدلي عام

راتب طبيب عام من الدرجة السادسة

راتب طبيب عام موظف جديد

السلام عليكم متابعي منتدى اللمة الجزائرية لاجظنا كثرة البحث والاسئلة حول رواتب واجور قطاعات عديدة كالصحة والتربية لذلك نقدم لكم في هذا الموضوع الذي يوضح بالتفصيل الرواتب من كشوفات جديدة لغالبية العاملين في قطاع الصحة والشبه الطبيكشف الراتب لممرض ممتاز للصحة العمومية شعبة العلاج 45596.52 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل بالتفصيلكشف الراتب لممرض متخصص للصحة العمومية شعبة العلاج 43164.96 دج الصورة التالية توضح الراتب بالتفصيلكشف الراتب لممرض للصحة العمومية شعبة العلاج 38577.96 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيلكشف الراتب لممرض حاصل على شهادة دولة شعبة العلاج 32297.04 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيلكشف الراتب لمساعد جراح اسنان للصحة العمومية 30560.08 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيلكشف الراتب لعون رعاية الاطفال للصحة العمومية 30560.08 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيلكشف الراتب لجراح اسنان عام 43523.38 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيلكشف الراتب لصيدلي عام 43525.38 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيلكشف الراتب لطبيب عام من الدرجة السادسة 66778.24 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيلكشف الراتب لطبيب عام موظف جديد 53422.97 دج الصورة التالية توضح الاجر بالتفصيل