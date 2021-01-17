تقييمي لأحمر شفاه من ماركة روبي روز

روبي روز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهنكمل معكن في هذه السلسلة من تقييمي منتجات ماركةفي الحقيقة معجبنيش احمر الشفاه والملمع نتاع هذه الماركة في الصورة يبان شي ولما جربتو اللون مخالف تماما حسيتو ميدومش طويلا. درجة اللمعان تقريبا مكانش ولذلك تقييمي ليه تحت المتوسط.السعر منيش متذكرة.مننصحكمش بيه ربما هذا اللون فقط الله اعلم بقية الالوانعجبوني بقية المنتجات غير الروج والملمع عيانينوالنتيجة مديتو لبنتي تبنتر بيه لبوبيتها.تحياتي