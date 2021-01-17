تقييمي لأحمر شفاه من ماركة روبي روز

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نكمل معكن في هذه السلسلة من تقييمي منتجات ماركة روبي روز
في الحقيقة معجبنيش احمر الشفاه والملمع نتاع هذه الماركة في الصورة يبان شي ولما جربتو اللون مخالف تماما حسيتو ميدومش طويلا. درجة اللمعان تقريبا مكانش ولذلك تقييمي ليه تحت المتوسط.
السعر منيش متذكرة.
مننصحكمش بيه ربما هذا اللون فقط الله اعلم بقية الالوان
عجبوني بقية المنتجات غير الروج والملمع عيانين
والنتيجة مديتو لبنتي تبنتر بيه لبوبيتها.
تحياتي
نكمل معكن في هذه السلسلة من تقييمي منتجات ماركة روبي روز
في الحقيقة معجبنيش احمر الشفاه والملمع نتاع هذه الماركة في الصورة يبان شي ولما جربتو اللون مخالف تماما حسيتو ميدومش طويلا. درجة اللمعان تقريبا مكانش ولذلك تقييمي ليه تحت المتوسط.
السعر منيش متذكرة.
مننصحكمش بيه ربما هذا اللون فقط الله اعلم بقية الالوان
عجبوني بقية المنتجات غير الروج والملمع عيانين
والنتيجة مديتو لبنتي تبنتر بيه لبوبيتها.
تحياتي