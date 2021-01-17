تقييمي لأحمر شفاه من ماركة روبي روز

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,815
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


نكمل معكن في هذه السلسلة من تقييمي منتجات ماركة روبي روز

في الحقيقة معجبنيش احمر الشفاه والملمع نتاع هذه الماركة في الصورة يبان شي ولما جربتو اللون مخالف تماما حسيتو ميدومش طويلا. درجة اللمعان تقريبا مكانش ولذلك تقييمي ليه تحت المتوسط.
السعر منيش متذكرة.
(n)(n)(n)مننصحكمش بيه ربما هذا اللون فقط الله اعلم بقية الالوان

عجبوني بقية المنتجات غير الروج والملمع عيانينo_O

والنتيجة مديتو لبنتي تبنتر بيه لبوبيتها.
IMG_20200821_200033.jpg





IMG_20200821_200122.jpg
تحياتي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top