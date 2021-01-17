‌‌‌‌‌‏قال ﷺ: ((اللهُمَّ بارِكْ لأُمَّتي في بُكورِها))

Ma$Ter

Ma$Ter

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‌‌‌‌‌‏قال ﷺ: ((اللهُمَّ بارِكْ لأُمَّتي في بُكورِها)).

✍🏻 قـال العلامـة محمـد بن عثيمين رحمـه الله:

فإذا استقبله -اي الوقت- الإنسانُ من أوله صار في ذلك بركة،

وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا عمل في أول النهار وجد في عمله بركة،
لكن مع الأسف أكثرنا اليوم ينامون في أول النهار ولا يستيقظون إلا في الضحى.

📓[شرح رياض الصالحين (٤ / ٥٨٢) ]
 
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