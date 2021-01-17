‌‌‌‌‌‏قال ﷺ: ((اللهُمَّ بارِكْ لأُمَّتي في بُكورِها)).

((اللهُمَّ بارِكْ لأُمَّتي في بُكورِها)).

قـال العلامـة محمـد بن عثيمين رحمـه الله: قـال العلامـة محمـد بن عثيمين رحمـه الله:

فإذا استقبله -اي الوقت- الإنسانُ من أوله صار في ذلك بركة،