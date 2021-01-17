حصرياً: إصنعي ماء الورد بنفسك

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,695
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
22.gif

تعالي يا اللماوية واعملي معي ماء الورد من صنع ايديكِ
رح تحتاجي

ورد جوري
ماء مغلي

IMG_5755.JPG

أول شيء رح نقطف بتلات الورد ونحطهم بوعاء زجاجي ونسكب الماء المغلي
ونغطيه ونتركه لحتى يبرد تماماً

IMG_5756.JPG

IMG_5765.JPG

IMG_5766.JPG

وهنا بعد تصفية الماء من البتلات
اللون رااااااااائع وصافي جداً ما شاء الله

IMG_5783.JPG

IMG_5778.JPG

IMG_5781.JPG

IMG_5785.JPG

إن شاء الله تكون الوصفة فادتكن ونالت رضاكن

يمكنكِ إستخدام ماء الورد هذا إما لبشرتك
أو تضيفي عليه العطر الذي ترغبين وتجعليه معطر لشعرك
النتيجة رووووووووعة

وشعارنا دائماً
4.gif

23.gif

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top