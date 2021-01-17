حصرياً: إصنعي ماء الورد بنفسك

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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تعالي يا اللماوية واعملي معي ماء الورد من صنع ايديكِ
رح تحتاجي
ورد جوري
ماء مغلي
أول شيء رح نقطف بتلات الورد ونحطهم بوعاء زجاجي ونسكب الماء المغلي
ونغطيه ونتركه لحتى يبرد تماماً
وهنا بعد تصفية الماء من البتلات
اللون رااااااااائع وصافي جداً ما شاء الله
إن شاء الله تكون الوصفة فادتكن ونالت رضاكن
يمكنكِ إستخدام ماء الورد هذا إما لبشرتك
أو تضيفي عليه العطر الذي ترغبين وتجعليه معطر لشعرك
النتيجة رووووووووعة
وشعارنا دائماً