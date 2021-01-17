خلال الطلب المتزايد حول العملات الإكثرونية وأيضا كيفية جنيها سنعمل دورة كاملة حول العملات الإلكترونية وأيضا كيفية التداول فيها من خلال الإعتماد على منصة primexbt وسنقسم الدورة إلى تسعة فيديو ومقالات عبر موقعنا لكي يستطع الجميع فهم ماهي العملات الرقمية؟وماهو مصطلح التداول؟وكيفية العمل على المنصة الخاصة بالتداول والربح منها وجني المال من خلالها.وأكيد سوف أعمل على جرد لكم أهم الدروس التي سنقوم في القيام بها:1- تعريف شامل لخدمةprimexbt والعملات الرقمية.2- التعريف بالموقع وشرح كيفية التسجيل3- كيفية العمل داخل الموقع4- شرح كيفية الإيداع والسحب5- أهم الميزات المتوفرة من خلال الموقع6- شرح طرق الربح من الموقع وبرامج الإحالة7- التداول على الموقع وطريقة عمله8- استخدام التداول المباشر 19- استخدام التداول المباشر 210- فيديو عام عن الموقعفمن خلال دورتنا هذه المجانية ستسفيد بشكل كبير في فهم مجموعة من المصطلحات التي قد تغيب عنك وأيضا سنعمل على جعل زوارنا أن يستفيديوا من عدد أكبر من الدروس حول التداول.حسنا ماهي العملات الرقمية؟العملة الرقمية (تعرف أيضا بالنقود الرقمية أو النقود الإلكترونية أو العملات الإلكترونية) هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية). ولها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. وتشمل الأمثلة العملات الافتراضية والعملات المعماة أو حتى"النقد الإلزامي الرقمي" الصادر من البنك المركزي. وعلى غرار الأموال التقليدية، يمكن أن تستخدم هذه العملات لشراء السلع والخدمات، ولكن يمكن أيضا أن تقتصر على مجتمعات معينة مثل للاستخدام داخل لعبة على الإنترنت أو شبكة اجتماعية.وكيف أجني العملات الرقمية؟إليك 4 خطوات لتبدا في بيع وشراء البيتكوين والعملات الرقمية الأخري:1- قم بإختيار العملة الرقمية التي تود أن تستثمر بها أو تتداول بها.2- قم بفتح محفظة بيتكوين أو محفظة عملة رقمية حسب العملة الرقمية التي تود الاستثمار فيها.3- إحصل على أول عملة رقمية عن طريق التبادل مع وسيط تداول.4- ابدأ بالتداولماهو التداول بالعملات الرقمية؟هذا شيء بسيط جدا مثال أن تقوم بشراء سلعة والدفع عبر ذلك عملة رقمية كالبيتكوين ولكن مثال ذهب إلى خضاء اليوم إشتريت منه الطماطم بواحد دولار لكن غدا بعد الطلب الكبير على الطماطم أضاف ثلاث دولار أخرى هذا ما يسمى التدوال يعني مبادلة سلعة بسلعة اخرى أي بالدولار وبثمن محدد سواء ربحي أو له خسارة للخضار ولكن هنا التعريف الدقيق للتداول في البورصة يعني أن تشتري سهم اليوم بواحد دولار ولما ترى أن العملة أصبحت يوم الغد أكثر تقوم ببيعها ولكن ليس بنفس الثمن قد تكون أكثر من ذلك وهنا تصبح رابح.تعريف شامل لمنصة primexbt؟عبارة عن منصة تعتمد على Bitcoin ، تقدم تداولًا بالرافعة المالية على العديد من الأصول الرقمية بما في ذلك Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Ripple. تأسست الشركة في عام 2018 ومنذ اليوم الأول ، نمت بشكل كبير وتخدم حاليًا العملاء في أكثر من 150 دولة،وتعتمد على رافعة مالية جيدة 1:100 أي يمكن أن تضاعف أرباحك مئة بالئمة يعني مثال إسثمرة 1$ غدا تصبح في تداولك داخل الموقع 100$ في صفقة واحدة وهذا ما لا ستجده في أي موقع أخر.رابط التسجيل بالموقع