نعرف أن منصة primexbt تعد منصة جيدة لكي تقوم بالتداول فيها وجني بعض الدولات داخل المنصة من خلال التداول بالعملات الرقمية مثل "بيتكوين،أنترنيوم،دوك كوين،الأورو،الدولار" وغيرها من العملات الرقمية التي قد تجدها عبر الموقع وفي الدروس السابقة شاهدنا كيف يمكن أن تقوم بالإيداع داخل الموقع في هذا الدرس سنعمل على ىشرح لكم ميزة التحويل من محفظتنا داخل الموقع إلى محفظة التداول لكي نستطيع عمل التداول داخل الموقع.لما يكون المال في المحفظةا الخاصة بك في الواجهة اليسرى سوف تحتاج أن تقوم بتحويله إلى الواجهة اليمنى لكي تستطيع التداول لأنك لما تتلقى المال في محفظتك الخاصة سوف يظهر فوق في الجهة اليسر من الصورة ولما تريد التداول يجب أن تحوله إلى اليسار كما ترى لدي 0.00117699 btc كان في الجهة اليسرى ولما تضغط على créditer le compte de négociation يتم تحويله مباشرة إلى الجهة الخاصة بالتداول والتي تمكنك من إستثماره والتداول فيه إذا أردت أن تقوم بإرجعاه ما عليك الضغط على retrait vers le portefeuille لكي تستطيع سحبها مرتا اخرى إلى المحفظة الخارجية وكما شرحت لكم الطريقة سابقا في سحب المال.رابط التسجيل