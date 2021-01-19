أيّام مضت و انقضت (1)

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
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محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
أ تذكر يومَ اجتمعنا في بيت جدتي..؟
-كان يوما شتويّا مثلجا باردا لكأنّما الثلج كان يجري في عروقنا، و ما إن وجدنا لسعة البرد تخز جلودنا الطرية و عظامنا الغضّة اليافعة حتى هرعنا إلى أحضان الجدة نشتكي إليها ماذا فعل الصقيع بنا..

-رمقتنا الجدة الحبيبة بنظرات الرحمة و العطف و الحنان ثم ضمتنا تحت جناحيها الدافئين و قالت: (التفوا حول الموقد و سآتيكم بشيء يدفء أجسامكم الظريفة) ، لكننا رفضنا أن نستبدل حضنها العامر بالحنان بذلك الموقد و غصنا في صمت قاطعه صوت الجدة مجددا : (إلى الموقد و سآتيكم لأحكي لكم عن جحا و الغولة )، و ذلك فعلا ما كنا نبغي ههه لأن صمتنا كان يطوي طلبات كثيرة تفقها الجدة حتى و لو لم ننبس ببنت شفة..


-تسابقنا إلى الموقد يشد بعضنا ملابس الآخر ، نجري كأن في ليس في الدنيا همّ و ليس في بيتنا غم، نجري بأنفس لا تحمل من الدنيا إلا التفكير في اللعب و العبث و استكشاف الأجواء من حولها...و ما إن بلغنا ذلك الموقد العتيق، حتى كانت النار يرقص لظاها لنا و يغني أغنية تسمى فرقعة الخشب..

-أذكر أنني سألت جدتي يوما: ( هل يصرخ الخشب من العذاب حين نشعله.؟) فردت مستنكرة مبتسبة : (كلا يا تفاحة قلبي إنما هو يغني لك و حسب..)..

-هكذا كانت جدتي تغرس فينا الخير و تعلمنا أن ننظر إلى الحياة بنظرة منيرة تستخلص من الألم أقصى اللذات.
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
لك ذكريات جميلة عن ماض برئ ,,صافي ,,,,لن تحلو لك الايام وانت تتذكر ها وتقارنها بما تعيشه,,,,
هنيئااااا لك تلك الايام ,,,,,,
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
الجيل العظيم من الجدات و الامهات الكبيرات
علمونا اجمل الاخلاق و اروعها و بطرق
اقل ما يقال عنها انها غاية في الذكاء و الفهم و الادراك و الجكمة
و النبل فكل كلمة قالوها لنا بقيت راسخة و عملنا بها مذ لحظتها الاولى
و حفرت في عقولنا و قلوبنا و جوارحنا و ارواحنا
 
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