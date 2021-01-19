رضا الناس غاية لا تدرك..

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
64
النقاط
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العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
رضا الناس غاية لا تُدرك ورضا الله غاية لا تُترك فاترك مالا يدرك لأجل مالا يترك فالله يملك كل مالا يدرك.

الكثير من لا يعيش إلا للناس، يمشي كما يريدون ، و يلبس كما يهوون ، و يتكلم مثلما يشتهون..!

و إذا طاله شيء من النقد هاجت نفسه و ماجت كأن الله قد طرده من رحمته و لكنهم الناس الذين طردوه من فُلك رضاهم و رموا به في بحر لا نجاة منه...

إنك لن تبلغ راحة البال حتى تجعل كل حياتك لله ، و أما الناس فإن رضاهم لن يغني عنك شيئا و إن سخطهم لن يزري بك و لو سخط عليك كل من في الأرض ، فلا تبع حريتك برضا الناس و لا تكن عبدا لأحد.. فإنّ ماء الوجه رأس مال.
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جانفي 2021
المشاركات
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النقاط
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العمر
43
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
هؤلاء الناس لمن اراد ان يعرفهم هم المقلدون الذين يقلدون الناس في كل شئ ,,,في ملبسهم وفي حركاتهم وفي اقوالهم وفي سلوكياتهم هؤلاء الذين يتبعون الموضة مهما كان شكلها او طبعها فعندما تقول له ماهذي يقول لك الموضة او التقدم او التحظر ,,,,,تنظر الى بشر لا تدري ماذا يكونون ,,,,,,تتسأل في نفسك هل هو رجل ام انثى ,,ام كلاهما ,,,هل هو مسلم ام كافر ام كلاهما ,,,,هل هو ابن بلدك ام غريب عنك ام كلاهما ,,,,,
شكرااا لك على الموضوع واتمنى الا اكون قد خرجت عن فكرتك
 
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