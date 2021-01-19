رضا الناس غاية لا تدرك..

أبو مارية
:: عضو منتسِب ::
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رضا الناس غاية لا تُدرك ورضا الله غاية لا تُترك فاترك مالا يدرك لأجل مالا يترك فالله يملك كل مالا يدرك.
الكثير من لا يعيش إلا للناس، يمشي كما يريدون ، و يلبس كما يهوون ، و يتكلم مثلما يشتهون..!
و إذا طاله شيء من النقد هاجت نفسه و ماجت كأن الله قد طرده من رحمته و لكنهم الناس الذين طردوه من فُلك رضاهم و رموا به في بحر لا نجاة منه...
إنك لن تبلغ راحة البال حتى تجعل كل حياتك لله ، و أما الناس فإن رضاهم لن يغني عنك شيئا و إن سخطهم لن يزري بك و لو سخط عليك كل من في الأرض ، فلا تبع حريتك برضا الناس و لا تكن عبدا لأحد.. فإنّ ماء الوجه رأس مال.
الكثير من لا يعيش إلا للناس، يمشي كما يريدون ، و يلبس كما يهوون ، و يتكلم مثلما يشتهون..!
و إذا طاله شيء من النقد هاجت نفسه و ماجت كأن الله قد طرده من رحمته و لكنهم الناس الذين طردوه من فُلك رضاهم و رموا به في بحر لا نجاة منه...
إنك لن تبلغ راحة البال حتى تجعل كل حياتك لله ، و أما الناس فإن رضاهم لن يغني عنك شيئا و إن سخطهم لن يزري بك و لو سخط عليك كل من في الأرض ، فلا تبع حريتك برضا الناس و لا تكن عبدا لأحد.. فإنّ ماء الوجه رأس مال.