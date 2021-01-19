رضا الناس غاية لا تدرك..

رضا الناس غاية لا تُدرك ورضا الله غاية لا تُترك فاترك مالا يدرك لأجل مالا يترك فالله يملك كل مالا يدرك.



الكثير من لا يعيش إلا للناس، يمشي كما يريدون ، و يلبس كما يهوون ، و يتكلم مثلما يشتهون..!



و إذا طاله شيء من النقد هاجت نفسه و ماجت كأن الله قد طرده من رحمته و لكنهم الناس الذين طردوه من فُلك رضاهم و رموا به في بحر لا نجاة منه...



إنك لن تبلغ راحة البال حتى تجعل كل حياتك لله ، و أما الناس فإن رضاهم لن يغني عنك شيئا و إن سخطهم لن يزري بك و لو سخط عليك كل من في الأرض ، فلا تبع حريتك برضا الناس و لا تكن عبدا لأحد.. فإنّ ماء الوجه رأس مال.