شُلَّت يميني يوم تُضرَبُ زينبُ..!

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
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ذكر
حصل ذات مرة أن دعيت لاحتساء القهوة في مقهى محاذ لمتوسطة اشتغلت فيها حينا من الدهر ، و حدث أن طفق كل واحد منا يحكي عن علاقته بصاحبته (زوجته) ، حتى نطق أحدنا- و قد توسمت فيه من قبل سوء الطبع و رجوت أن أكون مخطئا- فقال: زوجتي أمتي كما أقول تفعل و إن خالفتني في شيء من أمري أو أظهرت التراخي في خدمتي ضربتها حتى تؤوب إلي خاضعة راكعة مستكينة...
و ما إن أكمل حديثه حتى هلّل له الحضور ولم يمنعهم من التصفيق إلا هيبة المكان ههه
و بما أنني أصغرهم سنا فقد رأيت نفسي أصغرهم مرتبة فآثرت الصمت و سكنت إلى التجاهل..

الآن أخبروني بالله عليك هل فتح باب مفتوح أصلا نعده مفخرة و انجازا يبلغ الدُنا صداه، و هل التغلب على كائن ضعيف و ديع يعد إثباتا لرجولة و إظهارا للفحولة و إبرازا لسطوة الآمر الناهي؟

إن أنذل الرجال لرجل يضرب صاحبته إرضاء لشيطان كِبره و غروره و أخسّهم مرتبة من يلقمها جمرا كلما همت بمجادلته أو محاورته ، و أشد من ذلك كله خسّة و وضاعة الذي يتخذ من زوجته فاكهة المجالس يسلي بها فلانا و علانا...

قال الشُّعيبي : كان لي جارٌ مِن كِندَةَ يُفزِعُ امرأتَهُ و يَضرِبُها، فَقُلتُ في ذلك :

رأيتُ رجالاً يَضرِبونَ نِساءَهُم -- فَشُلَّت يميني يوم تُضرَبُ زينبُ
فَزينبُ شَمسٌ والنساءُ كَواكِبٌ -- إذا طَلعت لم يَبدُ مِنهُنَّ كَوكَبُ

هكذا و الله الرجولة أن تبسط لزوجتك جناح الذل و الرحمة ، و أن تعفو عنها و تتجاوز عن سيئاتها ما لم تكن مما لا يمكن التجاوز عنه ، فضرب الزوجة مشروع لكنه ليس الضرب الذي يستحي الكريم أن يضرب حتى دابته به
و حسبنا ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم إزاء زوجاته رضي الله عنهن...
 
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Alāâ ha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 جانفي 2021
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
في ارض الله الواسعة
الجنس
أنثى
ما عساي أقول أمام روعة موضوعك وجمال طرحك الا سلمت وسلمت يمناك كفيت ووفيت ،صراحة هذا الموضوع من المواضيع التي يستلزم القاء الضوء عليها في خضم تنامي ظاهرة العنف الأسري وخاصة العنف ضد النساء من قبل رجال أقل ما يقال عليهم انهم وحوش بشرية ،وأنوه انني اقصد الرجال الذين يعنفون نسائهم بسبب وبدون سبب تعنيفا سواء جسديا كان او نفسيا فهذا الاخير لا يقل ضررا عن الجسدي وانا لااعمم فالتعميم لغة الجهلاء ...وكتعليق على موضوعك اخي الكريم مااود اضافته علما انك لخصت كل شيء في اسطر عديدة الا انه وجب عليّ ذكر بعض الامثلة والسند من ديننا الحنيف ومن سيرة نبينا الكريم ...
فإكرام الزوجة هو تعظيم حقها، والرفق بها، والشفقة عليها، وعدم إهانتها، ويكون ذلك بامتثال ما أمر الله ورسوله. فقد أمر الله سبحانه بحسن معاشرة الزوجة حتى في حال كرهها قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}. وجعل لها من الحق مثل ما عليها قال تعالى: ً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 228} .
كما لايخفانا ذكرا أن المرأة لم تعرف في حياتها وتاريخها كله معاني الاحترام والتقدير والتكريم على النحو الذي عرفته على يد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بيته ومع نسائه، فما أروع صور الملاطفة والحب والحنان في معاملة زوجاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ان يعامل رجال أمته زوجاتهم بمثل ما يعامل به زوجاته ، كما ان من أهم وصاياه النبوية في التعامل مع النساء قوله صلى الله عليه وسلم: «رفقا بالقوارير» وكذلك وصيته المباشرة صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: «استوصوا بالنساء خيرا»، فأين نحن من تعامل رسولنا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وما أحوجنا الى الاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم.
 
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