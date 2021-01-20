سأفتح مدوّنة و أرجو آراءكم..

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



الله يكرمكم يا رياحيين هذه اللمة الطيبة، نظرا إلى طلب بعضكم ارتأيت أن لا أهدر خواطري عبثا بل الأحسن أن أجمعها هنا في مدوّنة أضعها تحت تصرّفكم ، أي كل ما أكتبه حلّ لكم من شاء فليقتبس و من شاء فليأخذ

خواطري و ينشرها باسم فأن لا أهتم صراحة ، كل ما يهمني أن اخرج أفكاري من شرنقة النفس حتى تحلق فراشا يزيّن سماءكم و يسر قلوبكم ليس إلا. فأرتاج و أريح..



أرجو منكم أن تبيّنوا لي كيف أصنع مدوّنة هنا هذا المهم الآن، و شكر الله لكم و أدام عزكم و خلّد ذكركم بين العالمين.