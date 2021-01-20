سأفتح مدوّنة و أرجو آراءكم..

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
100
النقاط
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العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الله يكرمكم يا رياحيين هذه اللمة الطيبة، نظرا إلى طلب بعضكم ارتأيت أن لا أهدر خواطري عبثا بل الأحسن أن أجمعها هنا في مدوّنة أضعها تحت تصرّفكم ، أي كل ما أكتبه حلّ لكم من شاء فليقتبس و من شاء فليأخذ
خواطري و ينشرها باسم فأن لا أهتم صراحة ، كل ما يهمني أن اخرج أفكاري من شرنقة النفس حتى تحلق فراشا يزيّن سماءكم و يسر قلوبكم ليس إلا. فأرتاج و أريح..

أرجو منكم أن تبيّنوا لي كيف أصنع مدوّنة هنا هذا المهم الآن، و شكر الله لكم و أدام عزكم و خلّد ذكركم بين العالمين.
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,717
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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
فكرة راااائعة احسن الله اليكم اخي
اخي ادخل على هذا الرابط مدونات هادئة [ كتابات شخصية ] وموضوع جديد
وضع عنوان لمدونتك وباشر بنثر عبير الكلمات
في انتظار المدونة اخي 🥳
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,033
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
من دواعي سرورنا ان تفتح مدونة اخي ابا مارية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما اشارت اختي سكون
اعمل جولة في القسم و اي خدمة نحن هنا
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
100
النقاط
505
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,081
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
أواققك الراي اخي ابو مارية و اود ان اقترح عليك اقتراح بعد وضع مدونتك في المنتدى ارجوا أن ننشرها على شكل كتاب لكي يستفيد منها الجميع و نعم الفائدة
ربي يوفقك يارب العالمين اخي ، اذا احتجت شيء راني هنا مساعدتك حتى لو بكلمة طيبة
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
100
النقاط
505
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
من دواعي سرورنا ان تفتح مدونة اخي ابا مارية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما اشارت اختي سكون
اعمل جولة في القسم و اي خدمة نحن هنا
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الله يكرمك يا طيب ، سأفعل إن شاء الله
قال إلياس:
أواققك الراي اخي ابو مارية و اود ان اقترح عليك اقتراح بعد وضع مدونتك في المنتدى ارجوا أن ننشرها على شكل كتاب لكي يستفيد منها الجميع و نعم الفائدة
ربي يوفقك يارب العالمين اخي ، اذا احتجت شيء راني هنا مساعدتك حتى لو بكلمة طيبة
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سأفعل إن شاء الله ، كانت تلك فكرتي ان اجمع كتاباتي في كتيّب و انت وافقتني ههه الله يحفظك اخي
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,081
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال أبو مارية:
الله يكرمك يا طيب ، سأفعل إن شاء الله

سأفعل إن شاء الله ، كانت تلك فكرتي ان اجمع كتاباتي في كتيّب و انت وافقتني ههه الله يحفظك اخي
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اللهم امين يارب العالمين اجمعين
المهم اذا نشرتها في كتيب ارسل لي نسخة منها إن شاء الله
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
100
النقاط
505
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال إلياس:
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
المهم اذا نشرتها في كتيب ارسل لي نسخة منها إن شاء الله
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إذا حصل ذلك أعدك أن تكون أول من يحصل على ذلك الكتيّب هديّة مني إليك.
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,081
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال أبو مارية:
إذا حصل ذلك أعدك أن تكون أول من يحصل على ذلك الكتيّب هديّة مني إليك.
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ان شاء الله اخي ابو مارية جزيت خيرا على كل شيء ربي يجعل معرفة ليك هنا في المنتدى خالصة لوجهه الله
 
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