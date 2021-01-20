سأفتح مدوّنة و أرجو آراءكم..

أبو مارية
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الله يكرمكم يا رياحيين هذه اللمة الطيبة، نظرا إلى طلب بعضكم ارتأيت أن لا أهدر خواطري عبثا بل الأحسن أن أجمعها هنا في مدوّنة أضعها تحت تصرّفكم ، أي كل ما أكتبه حلّ لكم من شاء فليقتبس و من شاء فليأخذ
خواطري و ينشرها باسم فأن لا أهتم صراحة ، كل ما يهمني أن اخرج أفكاري من شرنقة النفس حتى تحلق فراشا يزيّن سماءكم و يسر قلوبكم ليس إلا. فأرتاج و أريح..
أرجو منكم أن تبيّنوا لي كيف أصنع مدوّنة هنا هذا المهم الآن، و شكر الله لكم و أدام عزكم و خلّد ذكركم بين العالمين.
الله يكرمكم يا رياحيين هذه اللمة الطيبة، نظرا إلى طلب بعضكم ارتأيت أن لا أهدر خواطري عبثا بل الأحسن أن أجمعها هنا في مدوّنة أضعها تحت تصرّفكم ، أي كل ما أكتبه حلّ لكم من شاء فليقتبس و من شاء فليأخذ
خواطري و ينشرها باسم فأن لا أهتم صراحة ، كل ما يهمني أن اخرج أفكاري من شرنقة النفس حتى تحلق فراشا يزيّن سماءكم و يسر قلوبكم ليس إلا. فأرتاج و أريح..
أرجو منكم أن تبيّنوا لي كيف أصنع مدوّنة هنا هذا المهم الآن، و شكر الله لكم و أدام عزكم و خلّد ذكركم بين العالمين.