هَـمْسُ آخِرِ اللّيل..

أبو مارية
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 28 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 109
- النقاط
- 509
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- سيدي بلعباس
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
-الحمد لله و كفى و الصلاة على الرسول المصطفى، أمّا قبلُ: فقد جفّت في يميني مئات الأقلام و اسودّت بيني يديّ دفاتر و كتب و أوراق جمّة لا تحصى و كل ذلك- ممّا كتبت- ضاع هباء و لم يبق منه إلّا نِزْرٌ قليل أعدّه زبدة ما كتبت طول عمري و خلاصة نظري في الحياة.
-و أمّا بعدً ، فقد ححطت رحالي في هذه الواحة الغنّاء و قرّرت أن أكتب فيها كل ما يعتلج في صدري و كل ما يطوف في خاطري من فكر ، ثمّ إذا قيّض الله ليَ الأسباب سأجمع شتات خواطري في كتيّب صغير و أستودعه كل كتاباتي التي سأنشرها هنا إن شاء الله.
- و أمّا أنتم فيعلم الله و يشهد أنّكم استقبلتم كتاباتي ببهجة و رضا و سرور ، و تناولتموها بيد الكرم و الإيخاء و الحبور و هذا تاللّه ما جعلني أنتفض من خندق الخمول و أنهض بقلمي من جديد بعد أن تركت الكتابة أمدا طويلا فشكرا لكم بالقدر الذي يرضيكم و تقرّ به عيونكم.
طبتم و طاب ممشاكم يا نجوم اللمّة الجزائربة السامية..
-الحمد لله و كفى و الصلاة على الرسول المصطفى، أمّا قبلُ: فقد جفّت في يميني مئات الأقلام و اسودّت بيني يديّ دفاتر و كتب و أوراق جمّة لا تحصى و كل ذلك- ممّا كتبت- ضاع هباء و لم يبق منه إلّا نِزْرٌ قليل أعدّه زبدة ما كتبت طول عمري و خلاصة نظري في الحياة.
-و أمّا بعدً ، فقد ححطت رحالي في هذه الواحة الغنّاء و قرّرت أن أكتب فيها كل ما يعتلج في صدري و كل ما يطوف في خاطري من فكر ، ثمّ إذا قيّض الله ليَ الأسباب سأجمع شتات خواطري في كتيّب صغير و أستودعه كل كتاباتي التي سأنشرها هنا إن شاء الله.
- و أمّا أنتم فيعلم الله و يشهد أنّكم استقبلتم كتاباتي ببهجة و رضا و سرور ، و تناولتموها بيد الكرم و الإيخاء و الحبور و هذا تاللّه ما جعلني أنتفض من خندق الخمول و أنهض بقلمي من جديد بعد أن تركت الكتابة أمدا طويلا فشكرا لكم بالقدر الذي يرضيكم و تقرّ به عيونكم.
طبتم و طاب ممشاكم يا نجوم اللمّة الجزائربة السامية..