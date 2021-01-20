هَـمْسُ آخِرِ اللّيل..

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
109
النقاط
509
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
🌟 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته🌟


-الحمد لله و كفى و الصلاة على الرسول المصطفى، أمّا قبلُ: فقد جفّت في يميني مئات الأقلام و اسودّت بيني يديّ دفاتر و كتب و أوراق جمّة لا تحصى و كل ذلك- ممّا كتبت- ضاع هباء و لم يبق منه إلّا نِزْرٌ قليل أعدّه زبدة ما كتبت طول عمري و خلاصة نظري في الحياة.

أمّا بعدً ، فقد ححطت رحالي في هذه الواحة الغنّاء و قرّرت أن أكتب فيها كل ما يعتلج في صدري و كل ما يطوف في خاطري من فكر ، ثمّ إذا قيّض الله ليَ الأسباب سأجمع شتات خواطري في كتيّب صغير و أستودعه كل كتاباتي التي سأنشرها هنا إن شاء الله.

- و أمّا أنتم فيعلم الله و يشهد أنّكم استقبلتم كتاباتي ببهجة و رضا و سرور ، و تناولتموها بيد الكرم و الإيخاء و الحبور و هذا تاللّه ما جعلني أنتفض من خندق الخمول و أنهض بقلمي من جديد بعد أن تركت الكتابة أمدا طويلا فشكرا لكم بالقدر الذي يرضيكم و تقرّ به عيونكم.

طبتم و طاب ممشاكم يا نجوم اللمّة الجزائربة السامية..
 
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