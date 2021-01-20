الأزمة تلد الهمّة..!

لم أر في الأمراض المستشرية في أمتنا الموبوءة (إلا من رحم ربّك) مرضا أشد إثارة للعجب من الهزل ساعة الجدّ- و ساعتنا اليوم ساعة جدّ كلّها - و هذا ما يؤسفني حقا...



مصائبنا صارت فاكهة الشباب قد اتخذوها طُرفا و نُكتا تتبعها قهقة بلهاء فارغة من كل فطنة و بصيرة، و الأزمة التي ينبغي أن تلد الهمّة كما قال جمال الدين الأفغاني صارت تلد الغمّة فوقها الغمّة، فحتّى متى يخيّم هذا



اللّيل الدامس علينا و الأمم من حولنا قد أدركتنا و سبقتنا و صرنا نعيش على ماضيها بينما تشقّ طريقها إلى الأمام.



مرّ رسول الله صلى الله عليه و سلم على الصحابة و هم يضحكون فقال : ( لو كنتم تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا و لبكيتم كثيرا).







قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :



"والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله ، وانتقامه ممَّن يعصيه ، والأهوال التي تقع عند النزع ، والموت ، وفي القبر ، ويوم القيامة ، ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة ، والمراد به التخويف" انتهى .



"فتح الباري" (11/319) .



فهذا قيل بين يدي صحب رسول الله خير الناس يومئذ... و اللبيب بالإشارة يفهم.