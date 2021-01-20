الأزمة تلد الهمّة..!

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
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سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
لم أر في الأمراض المستشرية في أمتنا الموبوءة (إلا من رحم ربّك) مرضا أشد إثارة للعجب من الهزل ساعة الجدّ- و ساعتنا اليوم ساعة جدّ كلّها - و هذا ما يؤسفني حقا...

مصائبنا صارت فاكهة الشباب قد اتخذوها طُرفا و نُكتا تتبعها قهقة بلهاء فارغة من كل فطنة و بصيرة، و الأزمة التي ينبغي أن تلد الهمّة كما قال جمال الدين الأفغاني صارت تلد الغمّة فوقها الغمّة، فحتّى متى يخيّم هذا

اللّيل الدامس علينا و الأمم من حولنا قد أدركتنا و سبقتنا و صرنا نعيش على ماضيها بينما تشقّ طريقها إلى الأمام.

مرّ رسول الله صلى الله عليه و سلم على الصحابة و هم يضحكون فقال : ( لو كنتم تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا و لبكيتم كثيرا).



قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

"والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله ، وانتقامه ممَّن يعصيه ، والأهوال التي تقع عند النزع ، والموت ، وفي القبر ، ويوم القيامة ، ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة ، والمراد به التخويف" انتهى .

"فتح الباري" (11/319) .

فهذا قيل بين يدي صحب رسول الله خير الناس يومئذ... و اللبيب بالإشارة يفهم.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
احسنت وصف الحال اخي الاستاذ ابومارية
و مما يحز في النفس الاستهتار و الاستهزاء في المواطن العظيمة
فالنكات اهلك الاخضر و الازهر
فمثلا النكات زمن الوباء كالضحك على رجل يحتضر
و القهقهة في الجنائز و المساجد

و المزاح في كل و على كل شيء مهما عظم

حتى تشغيل مسجلات الفيديوهات لرجل مصاب في حادث او يريد الانتحار
او طفل خائف او جائع او مريض
كله كله من الاستهزاء و الاستهتار

او تجد الوقار و الهدوء في حظرة المسؤولين و الشياكة
و تهذيب الكلام و الجلوس بلباقة كأنهم روبوتات
و الله المستعاان بينما الزينة كانت ينبغي ان تكون عند كل مسجد
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ما عساني اقول ربي يجيب الخير
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
109
النقاط
509
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
احسنت وصف الحال اخي الاستاذ ابومارية
و مما يحز في النفس الاستهتار و الاستهزاء في المواطن العظيمة
فالنكات اهلك الاخضر و الازهر
فمثلا النكات زمن الوباء كالضحك على رجل يحتضر
و القهقهة في الجنائز و المساجد

و المزاح في كل و على كل شيء مهما عظم

حتى تشغيل مسجلات الفيديوهات لرجل مصاب في حادث او يريد الانتحار
او طفل خائف او جائع او مريض
كله كله من الاستهزاء و الاستهتار

او تجد الوقار و الهدوء في حظرة المسؤولين و الشياكة
و تهذيب الكلام و الجلوس بلباقة كأنهم روبوتات
و الله المستعاان بينما الزينة كانت ينبغي ان تكون عند كل مسجد
إضغط للتوسيع...
ذلك ما آلمني بشدة اخي الحبيب نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
109
النقاط
509
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال إلياس:
ما عساني اقول ربي يجيب الخير
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
إضغط للتوسيع...
آمين آمين آمين
 
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