اعلم ان النجاح بيت يني على اربعة

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
630
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
أي بني، اعلم ان النجاح بيت يُبني على أربعة اعمدة:
1- اتقن عملك، احتراما لذاتك، ومخافة من ربك.
2- وسع مساحة علاقاتك، ليس خارج دائرة بلدتك فقط بل خارج داىرة وطنك.
3- طور من نفسك، وشارك كل من يسهم في زيادة ارباحك.
4- كن أصم، ولا تسمع لحسود أو بخيل، أو فاشل لم يصل الى مقامك.
مخ الهدرة: واحد يخدم وآخر يقردش ويحسب.. كن الاول وحذار أن يشغلك الثاني.
 
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