اعلم ان النجاح بيت يني على اربعة

أي بني، اعلم ان النجاح بيت يُبني على أربعة اعمدة :

1- اتقن عملك، احتراما لذاتك، ومخافة من ربك.

2- وسع مساحة علاقاتك، ليس خارج دائرة بلدتك فقط بل خارج داىرة وطنك.

3- طور من نفسك، وشارك كل من يسهم في زيادة ارباحك.

4- كن أصم، ولا تسمع لحسود أو بخيل، أو فاشل لم يصل الى مقامك.

مخ الهدرة: واحد يخدم وآخر يقردش ويحسب.. كن الاول وحذار أن يشغلك الثاني .