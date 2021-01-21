اعلم ان النجاح بيت يني على اربعة

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 630
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
أي بني، اعلم ان النجاح بيت يُبني على أربعة اعمدة:
1- اتقن عملك، احتراما لذاتك، ومخافة من ربك.
2- وسع مساحة علاقاتك، ليس خارج دائرة بلدتك فقط بل خارج داىرة وطنك.
3- طور من نفسك، وشارك كل من يسهم في زيادة ارباحك.
4- كن أصم، ولا تسمع لحسود أو بخيل، أو فاشل لم يصل الى مقامك.
مخ الهدرة: واحد يخدم وآخر يقردش ويحسب.. كن الاول وحذار أن يشغلك الثاني.
1- اتقن عملك، احتراما لذاتك، ومخافة من ربك.
2- وسع مساحة علاقاتك، ليس خارج دائرة بلدتك فقط بل خارج داىرة وطنك.
3- طور من نفسك، وشارك كل من يسهم في زيادة ارباحك.
4- كن أصم، ولا تسمع لحسود أو بخيل، أو فاشل لم يصل الى مقامك.
مخ الهدرة: واحد يخدم وآخر يقردش ويحسب.. كن الاول وحذار أن يشغلك الثاني.