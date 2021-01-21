ما رأيكم..؟

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أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
122
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
- عيد ميلادي ، شقاء هو أم سماء...؟!


-رأيت الكثير منّا يحتفلون بيوم مولدهم فيملؤون الدُّنا فرحا و شدوا و ينفضون عن قلوبهم غبار اليأس ، يريدون بذلك سعيا جديدا و أملا مديدا.. هذا الأمر في ظاهره يبدو معسولا ترنو إليه النفس..

-و لكن...!

-أ ليس العمر كلّما زاد نقص؟ أ ليس كل عام يمر يقربنا من الموت أكثر فأكثر؟

-فبأي شيء نحتفل إذا؟

-إنني لا أريد أن أطرح موضوع الإحتفال بعيد الميلاد على ميزان الشرع و أذكر كل الأحاديث و الآثار التي تنهى عن تقليد الكفار و التشبّه بهم، و لكن أريدكم أن تنظروا إلى الأمر بعين الحصافة و الحكمة

و أن تسمعوا قولي فتأخذون أحسنه و تذرون ما يحثّ على المِراء الذي لا طائلة منه..
 
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