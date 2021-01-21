ما رأيكم..؟

- عيد ميلادي ، شقاء هو أم سماء...؟!





-رأيت الكثير منّا يحتفلون بيوم مولدهم فيملؤون الدُّنا فرحا و شدوا و ينفضون عن قلوبهم غبار اليأس ، يريدون بذلك سعيا جديدا و أملا مديدا.. هذا الأمر في ظاهره يبدو معسولا ترنو إليه النفس..



-و لكن...!



-أ ليس العمر كلّما زاد نقص؟ أ ليس كل عام يمر يقربنا من الموت أكثر فأكثر؟



-فبأي شيء نحتفل إذا؟



-إنني لا أريد أن أطرح موضوع الإحتفال بعيد الميلاد على ميزان الشرع و أذكر كل الأحاديث و الآثار التي تنهى عن تقليد الكفار و التشبّه بهم، و لكن أريدكم أن تنظروا إلى الأمر بعين الحصافة و الحكمة



و أن تسمعوا قولي فتأخذون أحسنه و تذرون ما يحثّ على المِراء الذي لا طائلة منه..