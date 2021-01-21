على اللبيبة أن تأكل حِذاء بعلها...! (طرفة)

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
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لعلني جعلتك تقول بينك و بين نفسك : ( ما هذا الكلام و كيفي ينبغي لأبي مارية مثلُه)...

لكن تريّث و دعني أشرح لك ، إن الحذاء الذي عنيته ليس الذي تعرفه مما ينتعله بنو الإنسان كلّا ، إنما قصدت على المرأة أن تأكل بالقرب من بعلها و تدنو منه قدر ما استطاعت ، فلا يحقرنّ أحدكم هذا و يقول (كيف للأكل المرأة قرب زوجها له فائدة ذات بال، كيف؟
أقول أ ليس في سنتنا المطهرة أن يبقى الصف في الصلاة متراصّا حتى تتراصّ القلوب، أ لم ننهى أن نختلف في الصف فتختلف قلوبنا؟
إذا اللبيبة تأكل حِذاء 😂 بكل شغف و فخر دون أن تجد في ذلك حرجا أو حياء فهو في النهاية صاحبها.
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
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ذكر
اذن هذه هي القصة التي وعدتني بها ,,,,,,,,ولكن ساطرح عليك السؤال في الكتابة هل هناك فرق بين
الحذاء ,,,,,,القرب ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,وبين ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الحذاء ,,,,,النعل
 
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