أيّام مضت و انقضت... (3)

-في إحدى الليالي الشتويّة العذبة كنّا رهطا التففنا حول نار ، فما أجمل السّمر في الشتاء لولا وجود ثقيل روح كان معنا في المجلس ، كان لا ينفكّ يذّم الناس و يخلع على عرشهم ألوان الثناء

حتى بلغ به الحديث عن ولاد زياد و هم عرش عظيم لكن الرجل كان يبغضهم بغضا شديدا فأخذ يذمهم و يصفهم بأشنع الصفات حتّى قال : (ولاد زياد خيمة ما تْرَبَّحْ ، قاع حمير بكبيرهم بصغيرهم)

و كان بيينا شاب يافع من ولاد زياد و سمع كل ذلك الكلام لكنه أسرّها في قلبه و لم يقاطع الرجل لئلا يفسد تلك السهرة.



-و ما زلنا هكذا حتى انفضّ المجلس و همدت النار و انصرف كل واحد إلى شانه.



-و في طريق العودة انقضّ أحدهم على الرجل الذي كان ينتقص من ولاد زياد ، وفي جنح الظلام و تحت ظل الصمت طرحه أرضا و انهال على وجهه ضربا و الرجل يصيح (الله الله وش درت لك أنا أشكون انت) فنطق المعتدي (أنا جحش ولاد زياد، اصبر غدوا يجوك الحمير و شوف شكون يسلكك منا) ههه



تذكرت هذا و أنا أقرأ عن الشعراء الذين قتلهم لسانهم كالمتنبّي و طرفة بن عبد فأحببت أن أشارككم إيّاك.