أيّام مضت و انقضت... (3)

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
-في إحدى الليالي الشتويّة العذبة كنّا رهطا التففنا حول نار ، فما أجمل السّمر في الشتاء لولا وجود ثقيل روح كان معنا في المجلس ، كان لا ينفكّ يذّم الناس و يخلع على عرشهم ألوان الثناء
حتى بلغ به الحديث عن ولاد زياد و هم عرش عظيم لكن الرجل كان يبغضهم بغضا شديدا فأخذ يذمهم و يصفهم بأشنع الصفات حتّى قال : (ولاد زياد خيمة ما تْرَبَّحْ ، قاع حمير بكبيرهم بصغيرهم)
و كان بيينا شاب يافع من ولاد زياد و سمع كل ذلك الكلام لكنه أسرّها في قلبه و لم يقاطع الرجل لئلا يفسد تلك السهرة.

-و ما زلنا هكذا حتى انفضّ المجلس و همدت النار و انصرف كل واحد إلى شانه.

-و في طريق العودة انقضّ أحدهم على الرجل الذي كان ينتقص من ولاد زياد ، وفي جنح الظلام و تحت ظل الصمت طرحه أرضا و انهال على وجهه ضربا و الرجل يصيح (الله الله وش درت لك أنا أشكون انت) فنطق المعتدي (أنا جحش ولاد زياد، اصبر غدوا يجوك الحمير و شوف شكون يسلكك منا) ههه

تذكرت هذا و أنا أقرأ عن الشعراء الذين قتلهم لسانهم كالمتنبّي و طرفة بن عبد فأحببت أن أشارككم إيّاك.
 
mokhtar20

mokhtar20

:: عضو منتسِب ::
إنضم
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
والله قصة مضحكة ,,,,,,ولكن لها معنى وحكمة ,,,,على الانسان ان ينتبه لما يقوله سواء كان في مجلس او في سيارة تاكسي او في الحافلة او في اي مكان ومع اشخاص لا يعرفهم ,,,عليه ان يبتعد عن الكلام في اشخاص مهما كانوا,,,
ان كان عليه ان يذم شئ فليذم العمل ويبتعد عن صاحب العمل ,,,,,,,
 
أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
140
النقاط
513
العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر
قال mokhtar20:
والله قصة مضحكة ,,,,,,ولكن لها معنى وحكمة ,,,,على الانسان ان ينتبه لما يقوله سواء كان في مجلس او في سيارة تاكسي او في الحافلة او في اي مكان ومع اشخاص لا يعرفهم ,,,عليه ان يبتعد عن الكلام في اشخاص مهما كانوا,,,
ان كان عليه ان يذم شئ فليذم العمل ويبتعد عن صاحب العمل ,,,,,,,
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لقد أصبت ما أريد ، أحسنت قولا أخي مختار ، على الرجل أن يحفظ لسانه فإذا كان من الكلام بدّ فليكن ذكيّا في الكلام..
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
القصة كلها حكمة ، علينا حفظ اللسان من كل شيء من كلام البذيء و علينا استبداله بحفظ كتاب الله تعالى و السنة النبوية الشريفة المطهرة من بالبدع و الخرفات
جزيت خيرا على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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