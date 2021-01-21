السفر قطعة من عذاب، و العذاب قطعة من السفر..!

أبو مارية

أبو مارية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 ديسمبر 2020
المشاركات
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النقاط
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العمر
32
محل الإقامة
سيدي بلعباس
الجنس
ذكر


قيل إنّما سميّ السفر سفرا لأنّه يُسفر عن أخطاء صاحبه ، فمن أراد أن يعرف حقيقة نفسه فليفارق أهله و ليترك رَحْـلَـه ، و ليتذوّق مشقّات السفر و ليختبر معادنَ ناس لم يتصوّر وجودها أصلا ، هنالك ستتّسع
مداركه و تٌـشحذ نفسه لما في السّفر من تجارب تضرّس المسافر و تحنّكه.

و هو رياضة لما فيه من تدريب للنّفس على الصّبر و تحمّل لوعة الغربة و لسعة الوحشة و نهشات الدهر...

-ومما عُزِيَ للشّافعِيّ:

تغَرَّبْ عن الأوطَانِ في طَلَبِ العُلا *** وسَافِرْ ففِي الأسفَارِ خَمسُ فَوائدِ

تَفَرُّجُ هَمّ واكتِسَابُ مَعِيشَةٍ *** وعِلمٌ وءادَابٌ وصُحبَةُ ماجِدِ
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,116
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
السفر ممتع جدا و مفيد و ذلك لزيارة صلة الرحم أو الاحباب و عليه أن تستغله و من جهة أخرى هو قطعة من العذاب
بورك فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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