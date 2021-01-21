السفر قطعة من عذاب، و العذاب قطعة من السفر..!





قيل إنّما سميّ السفر سفرا لأنّه يُسفر عن أخطاء صاحبه ، فمن أراد أن يعرف حقيقة نفسه فليفارق أهله و ليترك رَحْـلَـه ، و ليتذوّق مشقّات السفر و ليختبر معادنَ ناس لم يتصوّر وجودها أصلا ، هنالك ستتّسع

مداركه و تٌـشحذ نفسه لما في السّفر من تجارب تضرّس المسافر و تحنّكه.



و هو رياضة لما فيه من تدريب للنّفس على الصّبر و تحمّل لوعة الغربة و لسعة الوحشة و نهشات الدهر...



-ومما عُزِيَ للشّافعِيّ:



تغَرَّبْ عن الأوطَانِ في طَلَبِ العُلا *** وسَافِرْ ففِي الأسفَارِ خَمسُ فَوائدِ



تَفَرُّجُ هَمّ واكتِسَابُ مَعِيشَةٍ *** وعِلمٌ وءادَابٌ وصُحبَةُ ماجِدِ