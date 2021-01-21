السفر قطعة من عذاب، و العذاب قطعة من السفر..!

أبو مارية
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قيل إنّما سميّ السفر سفرا لأنّه يُسفر عن أخطاء صاحبه ، فمن أراد أن يعرف حقيقة نفسه فليفارق أهله و ليترك رَحْـلَـه ، و ليتذوّق مشقّات السفر و ليختبر معادنَ ناس لم يتصوّر وجودها أصلا ، هنالك ستتّسع
مداركه و تٌـشحذ نفسه لما في السّفر من تجارب تضرّس المسافر و تحنّكه.
و هو رياضة لما فيه من تدريب للنّفس على الصّبر و تحمّل لوعة الغربة و لسعة الوحشة و نهشات الدهر...
-ومما عُزِيَ للشّافعِيّ:
تغَرَّبْ عن الأوطَانِ في طَلَبِ العُلا *** وسَافِرْ ففِي الأسفَارِ خَمسُ فَوائدِ
تَفَرُّجُ هَمّ واكتِسَابُ مَعِيشَةٍ *** وعِلمٌ وءادَابٌ وصُحبَةُ ماجِدِ